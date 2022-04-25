  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 13:40

恒指午後跌穿兩萬關，海底撈挫１３％暫為表現最差藍籌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指跌幅進一步擴大，午市開始半小時後已失守兩萬點關口。
現時，恒生指數報１９９６８，跌６７０點或跌３﹒２５％，主板成交７７６﹒９８億元。國企
指數報６７２８，跌２４４點或跌３﹒５０％。恒生科技指數報３８５６，跌１４５點或跌
３﹒６２％。
　　內需股沽壓沉重，上海宣布延長封城５天，內地餐飲股日內持續下跌，其中海底撈
（０６８６２）現價跌１３﹒４３％，報１３﹒２８元，該股成交約２４９１萬股，涉資
３﹒４４億元，盤中高見１４﹒８元，最低見１３﹒２２元，暫為表現最差藍籌。體品股方面，
李寧（０２３３１）跌５﹒０８％，報５８﹒８５元。
　　招行（０３９６８）日內跌勢未止，受原行長田惠宇遭調查，以及首季表現一般的消息拖累
，股價早段一度跌１１％，現時跌９﹒９９％，報４６﹒８５元。其他藍籌股方面，信義光能
（００９６８）跌８﹒５３％，報１０﹒９４元；創科（００６６９）跌７﹒１８％，報
１０４﹒７元。
　　至於科技股方面，美團（０３６９０）早段一度回升逾２％，但午後都要跟隨其他科技股下
跌，現時微跌０﹒８５％，報１４０﹒２元；騰訊（００７００）跌２﹒７％，報３３１﹒４元
；阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒３３％，報８２﹒９元。汽車股亦捱沽，吉利（００１７５）
跌６﹒５５％，報１０﹒８４元；比亞迪（０１２１１）、廣汽（０２２３８）跌逾３％；長汽
（０２３３１）就跌７﹒３３％，報１０﹒３６元。
　　即月期指新報１９９７２，跌６３３點，高水４點。即月國指期貨報６７３１，跌２２７點
，高水３點。即月科指期貨新報３８５６，跌１３１點，平水。
　　上證綜合指數報２９８７，跌９９點或跌３﹒２２％，成交２９２６﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０６２０，跌４３０點或跌３﹒９０％，成交１４９８﹒７６億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　　１３﹒２８元　跌１３﹒４３％
　　招行（０３９６８）　　　　４６﹒８５元　　跌９﹒９９％
　　信義光能（００９６８）　　１０﹒９４元　　跌８﹒５３％
　　創科（００６６９）　　　　１０４﹒７元　　跌７﹒１８％
　　吉利（００１７５）　　　　１０﹒８４元　　跌６﹒５５％
　　中海油（００８８３）　　　１０﹒２８元　　跌６﹒５５％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２９﹒９元　　跌６﹒５６％
　　中信（００２６７）　　　　　８﹒０９元　　跌６﹒１５％
　　安踏（０２０２０）　　　　　８７﹒２元　　跌５﹒８８％
　　小米（０１８１０）　　　　１０﹒９６元　　跌５﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪25/04/2022
【急瀉一成】招行績差　前行長難再在招商局任職　內銀另覓對象？
財經熱話25/04/2022
猛加息預期升溫匯控卻急跌　業績恐受累地緣政治風險？
財經熱話25/04/2022
《午市前瞻》專家料恒指短線穿一穿兩萬 五一前後或有撐市措施
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金