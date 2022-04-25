恒指午後跌穿兩萬關，海底撈挫１３％暫為表現最差藍籌

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指跌幅進一步擴大，午市開始半小時後已失守兩萬點關口。

現時，恒生指數報１９９６８，跌６７０點或跌３﹒２５％，主板成交７７６﹒９８億元。國企

指數報６７２８，跌２４４點或跌３﹒５０％。恒生科技指數報３８５６，跌１４５點或跌

３﹒６２％。

內需股沽壓沉重，上海宣布延長封城５天，內地餐飲股日內持續下跌，其中海底撈

（０６８６２）現價跌１３﹒４３％，報１３﹒２８元，該股成交約２４９１萬股，涉資

３﹒４４億元，盤中高見１４﹒８元，最低見１３﹒２２元，暫為表現最差藍籌。體品股方面，

李寧（０２３３１）跌５﹒０８％，報５８﹒８５元。

招行（０３９６８）日內跌勢未止，受原行長田惠宇遭調查，以及首季表現一般的消息拖累

，股價早段一度跌１１％，現時跌９﹒９９％，報４６﹒８５元。其他藍籌股方面，信義光能

（００９６８）跌８﹒５３％，報１０﹒９４元；創科（００６６９）跌７﹒１８％，報

１０４﹒７元。

至於科技股方面，美團（０３６９０）早段一度回升逾２％，但午後都要跟隨其他科技股下

跌，現時微跌０﹒８５％，報１４０﹒２元；騰訊（００７００）跌２﹒７％，報３３１﹒４元

；阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒３３％，報８２﹒９元。汽車股亦捱沽，吉利（００１７５）

跌６﹒５５％，報１０﹒８４元；比亞迪（０１２１１）、廣汽（０２２３８）跌逾３％；長汽

（０２３３１）就跌７﹒３３％，報１０﹒３６元。

即月期指新報１９９７２，跌６３３點，高水４點。即月國指期貨報６７３１，跌２２７點

，高水３點。即月科指期貨新報３８５６，跌１３１點，平水。

上證綜合指數報２９８７，跌９９點或跌３﹒２２％，成交２９２６﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１０６２０，跌４３０點或跌３﹒９０％，成交１４９８﹒７６億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １３﹒２８元 跌１３﹒４３％

招行（０３９６８） ４６﹒８５元 跌９﹒９９％

信義光能（００９６８） １０﹒９４元 跌８﹒５３％

創科（００６６９） １０４﹒７元 跌７﹒１８％

吉利（００１７５） １０﹒８４元 跌６﹒５５％

中海油（００８８３） １０﹒２８元 跌６﹒５５％

碧桂園服務（０６０９８） ２９﹒９元 跌６﹒５６％

中信（００２６７） ８﹒０９元 跌６﹒１５％

安踏（０２０２０） ８７﹒２元 跌５﹒８８％

小米（０１８１０） １０﹒９６元 跌５﹒６８％

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（ｅｒ）

