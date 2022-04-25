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25/04/2022 14:27

《異動股》中海油（８８３）擴大至跌逾７％，紐油跌穿百美元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價跌７﹒０９％，報１０﹒２２
元，該股成交約１﹒５３億股，涉資１５﹒９２億元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１４﹒５
元人民幣，跌０﹒６７元人民幣，或跌４﹒４２％，成交８０﹒５０億元人民幣，涉及５﹒４１
億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７２﹒３９％。
　　紐約期油現時報每桶９８﹒６９美元，跌３﹒３８美元或３﹒３１％，穿１００美元大關。
三桶油等油股隨市況跌幅擴大；中石油（００８５７）跌４﹒６％，報３﹒７３元，以現價計，
該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒４７％；中石化（００３８６）跌２﹒７６％，報３﹒８８元；
中海油服（０２８８３）跌７﹒３８％，報７﹒２８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
９﹒９％；亞美能源（０２６８６）跌７﹒８９％，報１﹒４元。
　　原油ＥＴＦ三星原油期（０３１７５）跌５﹒０６％，報７﹒２２元，以現價計，該股暫連
跌２日，累計跌幅５﹒６２％。
　　現時，恒生指數報１９９５３，跌６８４點或跌３﹒３２％，主板成交９３１﹒５３億元。
國企指數報６７２３，跌２４９點或跌３﹒５７％。恒生科技指數報３８４７，跌１５３點或跌
３﹒８４％。
　　即月期指新報１９９６４，跌６４１點，高水１０點。即月國指期貨報６７２８，跌２３０
點，高水５點。即月科指期貨新報３８４９，跌１３８點，低水５點。
　　上證綜合指數報２９７３，跌１１３點或跌３﹒６７％，成交３６６３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５８６，跌４６５點或跌４﹒２１％，成交４０１３﹒３６億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　１０﹒２２元　跌７﹒０９％
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒７３元　跌４﹒６０％
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒８８元　跌２﹒７６％
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒２８元　跌７﹒３８％
　　亞美能源（０２６８６）　　　　１﹒４０元　跌７﹒８９％
　　中化冠德（００９３４）　　　　２﹒５９元　跌３﹒００％
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒９９元　跌３﹒３９％
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒２２元　跌５﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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