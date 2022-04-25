《異動股》中海油（８８３）擴大至跌逾７％，紐油跌穿百美元

《經濟通通訊社２５日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價跌７﹒０９％，報１０﹒２２

元，該股成交約１﹒５３億股，涉資１５﹒９２億元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１４﹒５

元人民幣，跌０﹒６７元人民幣，或跌４﹒４２％，成交８０﹒５０億元人民幣，涉及５﹒４１

億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７２﹒３９％。

紐約期油現時報每桶９８﹒６９美元，跌３﹒３８美元或３﹒３１％，穿１００美元大關。

三桶油等油股隨市況跌幅擴大；中石油（００８５７）跌４﹒６％，報３﹒７３元，以現價計，

該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒４７％；中石化（００３８６）跌２﹒７６％，報３﹒８８元；

中海油服（０２８８３）跌７﹒３８％，報７﹒２８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

９﹒９％；亞美能源（０２６８６）跌７﹒８９％，報１﹒４元。

原油ＥＴＦ三星原油期（０３１７５）跌５﹒０６％，報７﹒２２元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅５﹒６２％。

現時，恒生指數報１９９５３，跌６８４點或跌３﹒３２％，主板成交９３１﹒５３億元。

國企指數報６７２３，跌２４９點或跌３﹒５７％。恒生科技指數報３８４７，跌１５３點或跌

３﹒８４％。

即月期指新報１９９６４，跌６４１點，高水１０點。即月國指期貨報６７２８，跌２３０

點，高水５點。即月科指期貨新報３８４９，跌１３８點，低水５點。

上證綜合指數報２９７３，跌１１３點或跌３﹒６７％，成交３６６３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１０５８６，跌４６５點或跌４﹒２１％，成交４０１３﹒３６億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １０﹒２２元 跌７﹒０９％

中石油（００８５７） ３﹒７３元 跌４﹒６０％

中石化（００３８６） ３﹒８８元 跌２﹒７６％

中海油服（０２８８３） ７﹒２８元 跌７﹒３８％

亞美能源（０２６８６） １﹒４０元 跌７﹒８９％

中化冠德（００９３４） ２﹒５９元 跌３﹒００％

中煉化（０２３８６） ３﹒９９元 跌３﹒３９％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２２元 跌５﹒０６％

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（ｈｃ）

