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25/04/2022 16:40

【新冠肺炎】北京昌平北七家鎮劃分封控區、管控區

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京昌平發現１例陽性，依據核酸檢測陽
性者吳某斌４月２２日以來在其居住地北七家鎮西沙各莊村活動軌跡，北京判定西沙各莊村２號
至２６號區域為封控區，３０號至９２號區域為管控區，全村為防範區。１７號樓其他住戶人員
全部轉移至隔離點集中隔離，按同時空密接管理。
　　封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。管控區實行原則上居家隔離，每戶每２天
可安排１人在嚴格做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。安排２４小時巡邏值
守，可通過安裝監控設備、電子門磁等加強管理，防止人員外出流動，做到足不出戶。全村封控
管控期間核酸檢測結果均為陰性可於滿１４天後報疾控部門研判解封，解封後村內人員開展健康
監測７天。
　　封控區域於第１、２、３、４、５、７、１０、滿１４天上門核酸檢測（單人單管），管控
區域於第１、４、７、滿１４天分批次開展核酸檢測（單人單管），防範區域其他人員在２５日
完成一次全員核酸檢測（１０混１），檢測結果全部陰性即可解除臨時管控，並在２７日再次開
展一次全員核酸檢測。
　　防範區嚴格限制集會，外來人員不允許進入，原則上不開展線下節慶、大型會議會展、體育
賽事、演出活動、聯歡、聚餐等活動，婚喪嫁娶一律從簡，如必不可少的聚餐聚會，提倡人數控
制在１０人以下，開展活動時儘量保持１米以上社交距離。

＊進平谷景區遊覽需持４８小時內核酸或抗原陰性證明＊

　　北京市平谷區文化和旅遊局今日發布通知。根據當前疫情防控形勢，平谷區文旅局決定從即
日起，所有景區需查驗遊客核酸或抗原陰性證明材料，對未持有４８小時內的核酸或抗原陰性證
明的遊客，景區應拒絕進入遊覽。

＊教育部要求五一假期精準掌握師生健康狀況和出行去向＊
　　　　　　
　　教育部印發通知作出七項部署，要求切實加強健康監測。各地教育部門和高校要精準掌握師
生健康狀況和出行去向，向教師、學生、家長告知離校注意事項和假期疫情防控要求，指導師生
遵守學校所在地和出行目的地疫情防控規定。按照「一地一策、一校一策」的原則，細化學校防
控方案，完善疫情應急處置預案。

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