《午市前瞻》專家料恒指短線穿一穿兩萬，五一前後或有撐市措施

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收報２０１０３，跌５３４點或２﹒５９％，主

板成交６４５﹒２２億元。恒生中國企業指數報６７８１，跌１９０點或２﹒７４％。恒生科技

指數報３８８６，跌１１４點或２﹒８６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３５﹒６元，跌５元或１﹒４７％，成交３４﹒７３億元；招

商銀行收報４７﹒１元，跌４﹒９５元或９﹒５１％，成交２８﹒６９億元；美團收報

１４１﹒７元，升０﹒３元或０﹒２１％，成交２３﹒７６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、招商銀行及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒５５元，跌３﹒１元或３﹒５８％，成交

１０﹒６１億元。



＊黃偉康：港股市場較關注內地經濟狀況＊



美國上周五因為聯儲局主席鮑威爾暗示或須加大加息幅度，遂令市場預期加息幅度達到

０﹒７５厘，引發道指大瀉近千點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，

首先不能將港股今日跌勢與美股掛鈎，美股跌勢乃由於升浪已持續多時，但基本因素未變下，鮑

威爾言論成為導火線引發調整亦屬合理。然而，港股已調整多時，他分析目前本地市場較關注內

地經濟狀況，憂慮內地企業經營狀況，會否因嚴謹的抗疫措施導致經濟下滑，同時人行出手亦遜

於預期，造成近期市況受壓。



＊中央或五一前後救市＊



所幸，黃偉康指近期中央有意識到抗疫措施對經濟的影響，除了在《人民日報》發文籲關注

抗疫同時維護經濟，以及要求基金提高持倉比例等，都顯示中央有意出手穩定股市。但他同時指

出，恒指今日跌穿２０１００重要支持位後，短線個別資金要離場及部分孖展要處理，變相未來

一兩日市況會較弱，更有機會穿一穿２００００點。他預期「五一」假期前後，中央或會有穩定

經濟措施出台，料港股５月走勢將會轉穩。（ｈｃ）

