《娥姐錦囊－張賽娥》人行不急於減ＬＰＲ，圓匯可望在１３０喘定

《娥姐錦囊》美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，聯儲局有「絕對必要」抑制通脹，下月可能

加息半厘。現時市場普遍預期美國全年將加息７次，幾乎肯定首兩次每次會加息半厘，由於香港

流動性仍然充裕，今年上半年本港加息機會不大，但下半年機率較高。

雖然新冠疫情阻礙物流，以及俄烏戰爭推升天然氣價格，可能只有短暫性影響，但工資上漲

對物價影響會較長遠，在通脹壓力下，美國有需要調升利率，考慮到美國國債規模龐大，在平衡

通脹和減輕利息開支下，估計強美元政策是可行方案之一。



＊若內地疫情受控，中國經濟前景不能看得太淡＊



目前中國內地和日本的貨幣政策均與美國背馳。即使人行近日宣布全面降準２５點子，也沒

有如市場預期般下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），估計人行會觀望內地經濟情況，如非必要，

不會調低ＬＰＲ，以免息差太闊，對人民幣匯率造成壓力。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中

間價今報６﹒４９０９，連跌四個交易日，四日累挫１１８９點，創去年８月２３日以來逾八個

月新低。

目前內地新冠變種病毒ｏｍｉｃｒｏｎ的重症率不高，但封城影響大，估計內地當局或會微

調現行的動態清零政策，一旦嚴謹的防控措施拖得太長，將對中國經濟造成較大影響，隨著越南

和印度等生產國在多人感染後陸續重返正軌，如果內地繼續封城，恐怕訂單將會流失，並可能一

去不返。只要內地短期內微調防疫措施，今年中國經濟前景不能看得太淡，當局亦不急於減息。



＊日圓匯價近日創下２０年新低＊



另外，雖然日本經濟低迷，但其底子仍厚，溫和的通脹率被企業吸收，當局得以繼續保持寬

鬆貨幣政策。日圓匯價近日創下２０年新低，估計圓匯在１３０水平可以喘定，後市視乎美國會

否實施強美元政策。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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