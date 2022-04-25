  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 15:08

《美元走勢－羅明立》歐央縱使加息力度亦不及聯儲，歐元仍處劣勢

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２８﹒５１　１２８﹒８７　１２８﹒２４
　　歐元╱美元　１﹒０７５３　１﹒０８１２　１﹒０７５２
　　英鎊╱美元　１﹒２７７７　１﹒２８３０　１﹒２７７２
　　美元╱瑞郎　０﹒９５９４　０﹒９５９７　０﹒９５５５
　　美元╱港元　７﹒８４６０　７﹒８４７０　７﹒８４５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國４月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值由５８﹒８升至５９﹒７，好過預期
。美匯指數上周五（２２日）繼續走強，市場預計聯儲局將加快升息步伐，５月加息０﹒５％幾
乎可以肯定。面對高通脹威脅，美聯儲今年的加息幅度將較激進並且會盡快展開縮表。俄烏局勢
未有改變，俄軍正加緊對烏東頓巴斯地區發動進攻，同樣利好美元的表現。　
　　德國央行行長Ｊｏａｃｈｉｍ　Ｎａｇｅｌ表示，通脹高企的情況下，歐洲央行需要調整貨
幣政策，可能會在第三季加息。市場估計首次加息０﹒２％，到年底應會累計加息約０﹒７％。
不過，跟聯儲局的調整力度相比，歐元仍然處於劣勢，加上俄烏戰事持續亦對歐元帶來壓力。上
周歐元反彈至１﹒０９３０附近急速回落，１﹒０８亦守不住，下試１﹒０７的風險增加，上方
阻力１﹒０８５０。　
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０８１０　１﹒０７１０　１﹒０８５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪25/04/2022
【急瀉一成】招行績差　前行長難再在招商局任職　內銀另覓對象？
財經熱話25/04/2022
猛加息預期升溫匯控卻急跌　業績恐受累地緣政治風險？
財經熱話25/04/2022
《午市前瞻》專家料恒指短線穿一穿兩萬 五一前後或有撐市措施
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金