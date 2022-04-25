《美元走勢－羅明立》歐央縱使加息力度亦不及聯儲，歐元仍處劣勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒５１ １２８﹒８７ １２８﹒２４

歐元╱美元 １﹒０７５３ １﹒０８１２ １﹒０７５２

英鎊╱美元 １﹒２７７７ １﹒２８３０ １﹒２７７２

美元╱瑞郎 ０﹒９５９４ ０﹒９５９７ ０﹒９５５５

美元╱港元 ７﹒８４６０ ７﹒８４７０ ７﹒８４５０

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《美元走勢》美國４月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值由５８﹒８升至５９﹒７，好過預期

。美匯指數上周五（２２日）繼續走強，市場預計聯儲局將加快升息步伐，５月加息０﹒５％幾

乎可以肯定。面對高通脹威脅，美聯儲今年的加息幅度將較激進並且會盡快展開縮表。俄烏局勢

未有改變，俄軍正加緊對烏東頓巴斯地區發動進攻，同樣利好美元的表現。

德國央行行長Ｊｏａｃｈｉｍ Ｎａｇｅｌ表示，通脹高企的情況下，歐洲央行需要調整貨

幣政策，可能會在第三季加息。市場估計首次加息０﹒２％，到年底應會累計加息約０﹒７％。

不過，跟聯儲局的調整力度相比，歐元仍然處於劣勢，加上俄烏戰事持續亦對歐元帶來壓力。上

周歐元反彈至１﹒０９３０附近急速回落，１﹒０８亦守不住，下試１﹒０７的風險增加，上方

阻力１﹒０８５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０８１０ １﹒０７１０ １﹒０８５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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