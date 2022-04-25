【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ成首間獲發牌推智能理財顧問服務虛擬銀行

《經濟通通訊社２５日專訊》虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ（匯立銀行）宣布，已取得香

港證監會頒發的第１類（證券交易）牌照及第４類（就證券提供意見）牌照，成為全港首間獲發

牌推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。該行推出智能理財顧問服務名為ＧｏＷｅａｌｔｈ，現已

進入試業階段，供特定客戶先行試用，預計於短期內正式推出市場，全面投入服務。

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ董事局主席陳家強表示，期望ＧｏＷｅａｌｔｈ能將個人化的智能理

財顧問服務送到客戶掌心裏。他指香港的理財產品多不勝數，但根據早前委託第三方進行的調查

顯示，現時只有１╱３受訪港人能接觸到專業財務意見，大眾的理財需要被市場忽略。有見及此

，ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ運用金融科技，填補理財服務供應面上的缺口，為客戶提供智能化的理

財顧問服務。



＊５０％受訪者需要專業財務意見，惟缺乏渠道接收＊



ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ和 ＡｌｌｉａｎｚＧＩ早前委託獨立市場研究公司尼爾森進行調查

，以網上問卷方式訪問了約１０００位年齡介乎２０至５９歲、每月家庭收入不少於１﹒５萬元

的港人，了解他們在理財路上的目標和掙扎。調查發現，８１％受訪者有明確的理財目標，較受

歡迎的選項包括暫別職場，用一年時間實現夢想（３３％）和在５０歲前已經能達到財務自由

（３３％）。不過即使有明確的理財目標，逾半數受訪者表示不知道如何達成目標。

此外，調查又顯示受訪港人雖然平均會分配兩成收入於儲蓄和投資，但有６５％受訪者表示

不清楚自己的投資內容和表現，以及不知道其投資和儲蓄是否足以達成理財目標。約５０％受訪

者認為需要專業財務意見，但缺乏渠道接收。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦認為，港人應先訂立切實可行的理財及投資管理目標，

以有系統的方法逐步實現。將大型目標分拆為一些較小、較易達成的目標，持之以恒，建立信心

和穩定的儲蓄及投資習慣，逐步邁向更遠大的理財目標。（ｂｉ）

