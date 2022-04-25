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25/04/2022 16:48

【ＥＳＧ】中國太保首次發表可持續發展報告，彰顯高質量發展決心

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國太平洋保險（０２６０１）（滬：６０１６０１）發布《
２０２１年可持續發展報告》，彰顯了其打造高質量發展的決心。此次首次發布可持續發展報告
體現了公司從牽引力、支撐力、影響力和協同力四舉並進，注重長期利益、整體利益的發展趨勢

　　從負債端來看，中國太保在水力發電和光伏發電領域承接了多個清潔能源項目。其中，在水
力發電領域，公司參與了三峽、白鶴灘、烏東德等國內前五大水電的財產保險項目；在光伏發電
領域，旗下中國太保產險參與了諸多光伏、新能源項目，同期光伏領域累計保額近千億元。從環
境端來看，已為全國３０個省市提供保額超過１６７８億的林業保險風險保障，並為６０００＋
家企業提供環境污染風險保障。
　　與此同時，中國太保產險亦積極推進碳匯保險等產品創新，夥合上海環交所共同開發草原碳
匯遙感指數保險，為包頭市達茂旗的農牧民提供草原碳匯綠色生態風險保障。
　　此外，中國太保前瞻性布局大健養業務板塊，積極承辦各類政府醫保合作項目覆蓋１﹒４５
億人，參與３５個惠民保項目覆蓋２１００萬人，擁有４００人專職團隊的太醫管家７ｘ２４小
時身邊服務。亦致力於服務低碳循環經濟，首推零碳進博和綠色可持續保險，對構建綠色金融服
務體系，起到了良好的行業標桿作用。（ｃｌ）

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