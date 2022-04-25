【新冠肺炎】中電恢復抄讀電表及帳單派遞服務

《經濟通通訊社２５日專訊》中電控股（００００２）旗下中華電力公司宣布，因應新型冠
狀病毒疫情最新情況，該公司的抄讀電表、帳單派遞，及客戶服務中心已恢復服務，早前受抄表
服務暫停影響的客戶，將陸續收到按實際用電量調整的修正帳單。
不過，現時較高感染風險地方的抄讀電表及派單服務仍然可能受到影響。中電會繼續密切留
意疫情的最新發展，並配合政府的防疫措施，盡力為客戶提供服務。（ｃｌ）
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