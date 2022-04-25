【夜期時段】即月期指報１９７３７點，跌７２點，低水１３２點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７７９點，跌３０點，低水
９０點，最新報１９７３７點，跌７２點，低水１３２點，合約成交６２９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６６０點，跌１１點，低水２５點，最新報６６４７點，
跌２４點，低水３８點，合約成交１９２８張。
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猛加息預期升溫匯控卻急跌 業績恐受累地緣政治風險？
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