【新冠肺炎】醫管局：如有第６波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應

《經濟通通訊社２５日專訊》醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢在電台節目表示，

如果本港出現第６波疫情，也有足夠新冠口服藥供應。他指，目前有約２﹒７４萬名新冠確診者

，分別獲處方兩款口服藥，其中有約１﹒７７萬人獲處方默沙東口服藥。

他指，現時已有逾６０００名染疫的院舍長者獲處方口服藥，其中默沙東供應的是膠囊藥丸

，較方便年紀大、吞嚥能力差的院友，可以打開膠囊並將藥粉溶在水中服用，而且沒有特別副作

用，所以使用量較高。

他指出，輝瑞口服藥每粒直徑長１﹒７厘米，相對較大粒，每日要服用６粒，加上與較多藥

物相沖，因此不適宜部份需要長期服食其他藥物的長者使用。另外，服用輝瑞口服藥的患者，有

５﹒６％會短暫失去味覺，逾３％患者會肚屙。



＊抗體藥已抵港，將用於免疫力最差的病人＊



醫管局購入首批１９０劑阿斯利康新冠抗體藥抵港，曾德賢表示，現時仍正安排運送到醫院

使用，會集中用於曾接受幹細胞移植等免疫力最差的病人，但強調不可以代替疫苗接種。

他指，免疫力弱的定義廣泛，包括曾進行腎臟和肝臟移植的人士、正接受治療的癌症患者、

先天免疫力差，以及使用類固醇或類風濕患者等。至於下一批有哪些人士可用抗體藥，目前仍然

商討中。（ｓｌ）

