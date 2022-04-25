  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 10:28

【新冠肺炎】醫管局：如有第６波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應

　　《經濟通通訊社２５日專訊》醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢在電台節目表示，
如果本港出現第６波疫情，也有足夠新冠口服藥供應。他指，目前有約２﹒７４萬名新冠確診者
，分別獲處方兩款口服藥，其中有約１﹒７７萬人獲處方默沙東口服藥。
　　他指，現時已有逾６０００名染疫的院舍長者獲處方口服藥，其中默沙東供應的是膠囊藥丸
，較方便年紀大、吞嚥能力差的院友，可以打開膠囊並將藥粉溶在水中服用，而且沒有特別副作
用，所以使用量較高。
　　他指出，輝瑞口服藥每粒直徑長１﹒７厘米，相對較大粒，每日要服用６粒，加上與較多藥
物相沖，因此不適宜部份需要長期服食其他藥物的長者使用。另外，服用輝瑞口服藥的患者，有
５﹒６％會短暫失去味覺，逾３％患者會肚屙。

＊抗體藥已抵港，將用於免疫力最差的病人＊

　　醫管局購入首批１９０劑阿斯利康新冠抗體藥抵港，曾德賢表示，現時仍正安排運送到醫院
使用，會集中用於曾接受幹細胞移植等免疫力最差的病人，但強調不可以代替疫苗接種。
　　他指，免疫力弱的定義廣泛，包括曾進行腎臟和肝臟移植的人士、正接受治療的癌症患者、
先天免疫力差，以及使用類固醇或類風濕患者等。至於下一批有哪些人士可用抗體藥，目前仍然
商討中。（ｓｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
財經熱話25/04/2022
【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金