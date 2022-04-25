【ＥＳＧ】瑞士百達資產管理：僅３成受訪者聽過或理解ＥＳＧ投資

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞士百達資產管理與香港科技大學工商管理學院合作發起「香

港投資者ＥＳＧ取態調查」市場調查。調查結果發現，本港個人投資者對ＥＳＧ投資的意識和相

關經驗偏低。然而，受訪者表示如果他們對ＥＳＧ產品有更好的認知和理解，會提升他們對

ＥＳＧ投資的興趣及意欲。這項調查結果反映ＥＳＧ投資及綠色金融具有強大的增長潛力，市場

亦需要加強針對個人投資者的ＥＳＧ投資的教育。



＊ＥＳＧ意識及相關投資經驗偏低無損受訪者投資意欲＊



調查結果顯示，現今受訪者對ＥＳＧ的認知度仍然偏低，只有約３成人表示聽過ＥＳＧ投資

或理解ＥＳＧ代表的意思。而月入較高的受訪者對ＥＳＧ投資的認知亦較其他受訪者高，有

４７﹒８％月入７萬元或以上人士表示理解ＥＳＧ投資，而月入７萬元以下人士中只有

２８﹒２％表示理解。

此外，調查發現受訪投資者知行不合一，儘管部分受訪者對ＥＳＧ概念具有一定認知及具投

資經驗，惟只有５％現正有投資ＥＳＧ產品。不過，調查結果同時顯示受訪者對ＥＳＧ投資意願

強烈，目前並未投資任何ＥＳＧ產品的受訪者中，逾一半人士（５４﹒８％）計劃在未來１２個

月內投資ＥＳＧ產品。而於潛在的ＥＳＧ投資者當中，７４﹒４％預計會將１０％至４０％的總

投資預算分配予ＥＳＧ產品。

香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙在發布會上表示，各國政府因應實施新的氣候

變化及社會發展政策時，對企業開始進行規管，並要求相關信息須作披露。為讓氣候政策取得成

功，政府須將私營界別的投資，導向至綠色及社會責任的項目。今天的調查顯示，要投資者由認

識ＥＳＧ轉為行動實踐，前題是須加強教育，而投資行業正扮演著重要的角色。



＊年輕一代更願意積極考慮投資ＥＳＧ產品＊



基於ＥＳＧ產品的認知程度是進行投資決策的關鍵影響因素，調查亦發現超過７成未聽過

ＥＳＧ投資的受訪投資者表示，若知道具有ＥＳＧ評級的投資產品有助於可持續發展並為環境和

社會帶來正面影響，他們會積極考慮投資ＥＳＧ產品。與此同時，他們亦發現受訪者對於ＥＳＧ

環球市場的重視度亦不斷提升。年齡亦是影響ＥＳＧ投資的一個重要因素，調查發現年輕一代更

願意積極考慮投資ＥＳＧ產品。

而未來１２個月內沒有投資ＥＳＧ產品計劃的受訪者，當中仍有大多數人（７５﹒１％）表

示如果知ＥＳＧ產品具有長期正面影響，他們會更願意投資或關注這些產品。

此調查由香港科技大學商學院設計，於２０２１年１２月３０日至２０２２年１月２０日期

間根據香港人口普查分布概況進行訪問，收集了共３７７０份回覆，評估香港個人投資者在

ＥＳＧ投資方面的認知及行為、影響投資決策的關鍵因素以及最受關注的ＥＳＧ範疇。（ｓｌ）



