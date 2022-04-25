【新冠肺炎】基金公會：港府應提供通關時間表，倡取消航班熔斷

《經濟通通訊社２５日專訊》香港投資基金公會主席鄒建雄表示，業界反映本港的防疫政策

對公司在招募人才及展覽等方面造成負面影響，儘管政府上周宣布將放寬抵港限制，但認為香港

作為國際金融城市，政府應明顯提供與國際和內地通關的時間表和路線圖，訂下推行免隔離返港

的具體條件。公會建議，隨著本港疫情受控，港府可考慮放寬商務訪港旅客可居家隔離，並將隔

離日數由７天再進一步減低。



＊倡全面取消航班熔斷機制＊



鄒建雄指出，香港需與其他國際金融中心接軌，留意到新加坡、倫敦、紐約等的防疫政策均

比本港寬鬆，為保持本港的國際競爭力，認為防疫政策應與其他國際城市看齊，從而可引入更多

海外投資者投資香港，以及招聘及挽留區內國際性人才。他又指，如果能與內地通關，可通過「

理財通」計劃向大灣區市民提供服務，對業界而言是重大機遇。

行政總裁黃王慈明坦言，政府上周宣布調整抵港航班熔斷機制對商業活動的幫助不大，認為

機制間接懲罰乘客，令其行程的不確定性大大增加，強調公會要求政府全面取消機制。鄒建雄補

充指，一般商業行程通常會一連去數個鄰近地區，商業機構高層及投資者或因本港嚴格的防疫要

求及熔斷機制，而略過到訪香港，認為當局應逼切解決相關問題。



＊人才外流至新加坡等地，不希望職位永久遷離香港＊



鄒建雄提到，留意到包括國際金融公司，原本在香港辦公的員工普遍會申請將工作地點遷至

新加坡等亞洲城市，相關職位都是負責亞洲地區性業務，出於工作需要，他們需經常往來其他亞

洲城市及位於歐美的總部，工作地點遷至新加坡等地都可以繼續同樣的工作模式。

王慈明呼籲當局盡快制定策略，最不希望因為香港防疫政策的不確定性，而令國際人才及職

位永久遷往海外。



＊未與內地通關令理財通發展步伐變慢＊



對於理財通發展，鄒建雄指，因本港與內地未能免隔離通關，理財通的發展步代的確慢下來

，投資氣氛也不太熾熱。若果通關後，投資者可獲取更多投資資料，對理財通發展將有正面幫助

。

王慈明指，理財通制度設計上有其局限性，包括產品選擇、服務模式等，希望監管機構優化

計劃，以免如「基金互認」計劃般，因細節掣肘較多，而未能發揮其優勢。（ａｃ）

