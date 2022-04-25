【綠色債券】星展料綠債超購３至４倍，建議抽五至十手已足夠

《經濟通通訊社２５日專訊》由政府發行的綠色零售債券將於明日（２６日）早上９時起接

受香港居民認購。星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳接受《經濟通通訊社》訪問

時表示，部分投資者會因為最近股票市場的波動而調整投資組合，或會增加穩健的定息投資比例

。根據以往零售債券認購數據及現時投資環境，估計今次零售綠債會超額認購３－４倍，認購反

應可能會較以往的通脹掛鈎零售政府債券（ｉＢｏｎｄ）更熱烈一點。

是次綠債將與ｉＢｏｎｄ相若，將採用循環派發以分配債券。謝佩芳指出，由於估計今次綠

債發行規模與去年的ｉＢｏｎｄ相若，故預料每份申請會最多獲分三手，建議投資者抽五至十手

已足夠。考慮到年初至今香港政府港元債券孳息率顯著上升，以今次綠債的最低息率２﹒５％計

算，預料首日掛牌未必會如過往零售債券般有太明顯升幅。

她強調，投資債券的其中一個主要目的是獲取比存款利息高及長線穩定的現金流，綠債未來

三年的派息除了有保底的２﹒５％外，還會與本港的通脹率掛鈎，以較高者為準，故此若投資者

預期本港通脹會有上升趨勢，可以繼續持有，不需急於沽售。（ａｃ）

