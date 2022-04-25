  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 17:20

【綠色債券】張智威料認購人數較ｉｂｏｎｄ少，最樂觀每人中十手

　　《經濟通通訊社２５日專訊》信誠證券聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，
對新發行的零售綠色債券首日掛牌收市價格較悲觀，認為會低於２０２０年的ｉＢｏｎｄ首日收
市價１０２﹒７５元，甚至達１０１元或更低，主要由於美國十年期國債收益率不斷創新高，接
近３厘水平，債券價格會有所下跌，建議投資者不宜太過樂觀。

＊料認購人數較去年ｉＢｏｎｄ減少，最樂觀每人可中簽１０手＊

　　他預計，今次綠債的申請人數應略低於去年ｉＢｏｎｄ水平，大約為７０多萬宗，預計每人
的中簽手數會增加，有可能每人可成功申請到３－４手甚至更多，最樂觀預計每人可中簽１０手
。至於綠債會否出現超額認購，他認為現階段較難估計，或最後只達足額認購。

＊或只可獲利數百元，應善用１００％以及免息孖展優惠＊

　　認購策略方面，他指出，綠色債券採用循環分配機制，建議大家不用以大額本金認購，應善
用坊間的１００％以及免息孖展優惠，最好亦以全家總動員申請，雖然預期債券價格不會太高，
或只可獲利數百元，不過由於可以接近零成本及零風險認購，都值得認購。
　　他續指，如果投資者的風險承受能力較低，與其放在銀行收息，不妨購買綠色債券；但如果
風險承受能力較高，股票市場的回報較會更好，例如中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）現時息率處於７厘以上。（ｃｗ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事25/04/2022
《神州經脈》京城啟小範圍臨時管控　滬指跌穿三千關　人幣逾年低
財經熱話25/04/2022
比亞迪擬回購A股　惟不敵大跌市股價插半成
專訪25/04/2022
【陶冬專訪】拉動圓匯的兩大勢力：渡邊太太和X因素
財經熱話25/04/2022
【豐雲息變】黃偉康：聯儲局料連加兩次半厘 匯控有機會首季派息
專訪25/04/2022
【急瀉一成】招行績差　前行長難再在招商局任職　內銀另覓對象？
財經熱話25/04/2022
猛加息預期升溫匯控卻急跌　業績恐受累地緣政治風險？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金