【綠色債券】張智威料認購人數較ｉｂｏｎｄ少，最樂觀每人中十手

《經濟通通訊社２５日專訊》信誠證券聯席董事張智威接受《經濟通通訊社》訪問時表示，

對新發行的零售綠色債券首日掛牌收市價格較悲觀，認為會低於２０２０年的ｉＢｏｎｄ首日收

市價１０２﹒７５元，甚至達１０１元或更低，主要由於美國十年期國債收益率不斷創新高，接

近３厘水平，債券價格會有所下跌，建議投資者不宜太過樂觀。



＊料認購人數較去年ｉＢｏｎｄ減少，最樂觀每人可中簽１０手＊



他預計，今次綠債的申請人數應略低於去年ｉＢｏｎｄ水平，大約為７０多萬宗，預計每人

的中簽手數會增加，有可能每人可成功申請到３－４手甚至更多，最樂觀預計每人可中簽１０手

。至於綠債會否出現超額認購，他認為現階段較難估計，或最後只達足額認購。



＊或只可獲利數百元，應善用１００％以及免息孖展優惠＊



認購策略方面，他指出，綠色債券採用循環分配機制，建議大家不用以大額本金認購，應善

用坊間的１００％以及免息孖展優惠，最好亦以全家總動員申請，雖然預期債券價格不會太高，

或只可獲利數百元，不過由於可以接近零成本及零風險認購，都值得認購。

他續指，如果投資者的風險承受能力較低，與其放在銀行收息，不妨購買綠色債券；但如果

風險承受能力較高，股票市場的回報較會更好，例如中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）現時息率處於７厘以上。（ｃｗ）

