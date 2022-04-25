【綠色債券】政府綠債明起接受認購，銀行券商優惠盡掌握！

《經濟通通訊社２５日專訊》政府重啟早前因疫情而延期的綠色零售債券的認購安排，香港

居民由明日（２６日）早上９時至５月６日下午２時，可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結

算有限公司認購債券。

綠債每手入場費為１萬元，年期３年，每６個月派一次息，息率與本地通脹掛鈎，保證息率

不少於２﹒５厘。目標發行額為１５０億元，但當局可視乎市場情況考慮將其提高至最多２００

億元。債券將於５月１８日發行，翌日在聯交所上市，並可於二手市場買賣。

多家銀行、券商紛紛推出多項綠債認購優惠「吸客」，即看邊間認購最著數！



＊聯席安排行帶頭豁免認購相關費用，中銀香港可抽ｉＰｈｏｎｅ＊



聯席安排行之一的匯豐（００００５）將提供７項認購綠債費用的豁免優惠，包括認購手續

費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉

入至匯豐費用、轉貨申請手續費。

另一間聯席安排行中銀香港（０２３８８）亦豁免相關的認購費用，而成功認購的客戶更可

參加抽獎，有機會贏取ＭａｃＢｏｏｋ或ｉＰｈｏｎｅ等超過３５０份豐富獎品。



＊恒生提供多途徑認購兼推「８免」優惠＊



恒生銀行（０００１１）在認購期內客戶可透過各種線上線下途徑進行認購，包括恒生個人

ｅ－Ｂａｎｋｉｎｇ、電話理財及恒生地面分行（港鐵站辦事處除外）。客戶可獲８項費用豁免

優惠，包括認購手續費、債券託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出

債券手續費、債券轉入費（適用於非經中央結算系統轉入）、債券轉出費（適用於非經中央結算

系統轉出），以及透過聯交所買入綠債的買入證券存入費。



＊渣打、花旗推綠債「６免」優惠＊



渣打香港豁免包括手續費、賣出債券（只適用於二手市場交易），以及債券轉至渣打股票投

資戶口等認購費用。此外，也適用於一般債券投資服務的收費豁免，包括託管服務、代收利息及

贖回到期債券。

花旗銀行指，客戶可於分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免６項費用，包括認

購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。



＊招商永隆、中信銀行豁免７項收費＊



招商永隆銀行提供「７免」優惠予認購客戶，包括豁免認購手續費、債券託管費、利息代收

費、轉倉費、首兩周經場外交易市場沽出綠色零售債券之債券交易費、到期贖回費及首兩周經港

交所沽出綠色零售債券之交易佣金。

中信銀行亦豁免７項收費，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利

息代收費、提早贖回費及到期贖回費。



＊耀才推「１１項全免優惠」，贈盈富、匯豐股份＊



耀才證券（０１４２８）指，客戶認購綠色債券尊享「１１項全免優惠」，包括利息

１００％全免、按金１００％全免、認購手續費全免、暗盤買賣佣金全免 （網上交易） 、存

入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、託管費全免、不動戶費全免、到期贖回費全免、代收股息

手續費全免。

同時客戶更獲贈２０股盈富（２８００）及１０股滙豐（０００５）及其他優惠，並可享真

正０佣；將股票由其他證券行或銀行轉至耀才，可獲高達１０股騰訊。



＊輝立：客戶可享「十成孖展１１免優惠」＊



輝立證券則提供「十成孖展１１免優惠」包括免孖展利息、免按金、手續費低至０元、免存

入費、免存倉費、免托管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免

及上市後買入免佣金。

新開戶口可獲１０００元利息回贈。經輝立申請並獲分配的綠色債券於暗盤沽出佣金全免。

凡經該公司申購綠色債券，於暗盤（４：１５－６：３０ｐｍ）首５０萬元金額之買盤免佣。



＊富途「１３免」加限時免孖展利息及暗盤免佣＊



富途除了推出「１３免」優惠，包括孖展利息、認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、

暗盤交易平台費、託管費、轉入費、代收利息手續費、到期贖回費、存倉費、不動戶費、提早贖

回費、港股證券一世免佣（新客專享）。

客戶同時可透過限時免孖展利息活動獲領１張孖展減（免）息券，用一萬即可免息認購最高

５手。至於新開戶由今年４月２０日起獲港股一世免佣及１股騰訊，並可獲價值９００元的基金

及股票現金券，合共約１３００元回贈。



＊華盛證券：豁免９項手續費及交易現金券和追倉回贈＊



華盛證券推出手續費、認購費等９項收費豁免。全新客戶於活動期間成功線上開戶，除可享

受「０」費率，「９免」任抽外，可獲價值１２００港元「華盛通 ＡＰＰ」交易現金券及高達

１５００元轉倉回贈。



＊長橋證券推「１４免」及開戶等優惠＊



長橋證券推「１４免」認購優惠，並提供「０本金╱按金」、「１００％融資利率豁免」等

優惠。針對新客戶，自４月２５日起，將加碼推出「低門檻」迎新開戶優惠活動，提供１０００

元股票現金券、港股行情Ｌｅｖｅｌ １年卡（價值５９８元，４月限定）、港股終生免佣、凡

入金滿１００００美元，可另享「美股終生免佣」。此外，所有客戶轉倉可享超市券及股票現金

券贈送，價值高達８５００元。（ａｃ）



