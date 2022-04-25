【紓困措施】僱主可以四個身份申請保就業計劃，須符合四個條件

《經濟通通訊社２５日專訊》政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，僱主可以４個身份申

請，包括公司、法團、機構、個人僱主身份提出申請。僱主須符合以下條件：不是「剔除名單」

第一部分的列明僱主、須於去年１２月３１日或之前已參與強積金計劃、沒有牽涉清盤程序或處

於不活動狀態、今年５月１０日或之前已繳請「２０２０保就業」計劃的退款或罰款。

何珮玲指，工資補貼月份為５至７月，自選補貼人數後，仍然可以提出修改。４月２９日申

請期，第一次交時是５月、６月及７月自選人數，６初及７月初都有機會更改，僱主可以因應當

前情況作出補貼，可以緊貼市場情況，但企業若在受限名單，最多只可為１００名合資格的僱員

申請。僱主若聘請低於自選人數，須歸還補貼並加１０％罰款。

自僱人士今次同樣可以申請，但需要在去年１２月３１日或之前已成功開設「自僱人士強積

金戶口」，並於申請當日仍未取消戶口；申請人多於一個「自僱人士強積金戶口」，亦只可提交

一次。

僱主的工資補貼會分四期發放，第一期為今年５月補貼的１００％，第二期為６月補貼的

１００％，第三期為７月補貼的７０％，第四期為７月補貼餘下３０％再扣除退回補貼和罰款（

如有）後的餘下金額。（ｈｙ）

