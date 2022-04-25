《小傳日記》封區封到上北京，ＡＨ跌到心驚驚！

《小傳日記》結果終於封到上京城！今日北京宣布朝陽區劃定臨時管控範圍，東二環以東，

西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。之前都仲講緊四大城市只係得

返北京未有封城措施，今次終於輪到北京初嘗封區。噚日有唔少收到風嘅京城市民已經一早去入

貨，搶購菜、蛋等糧食，貨架被一掃而空。

香江魚缸呢邊今朝已經跌唔少，仲穿埋２０１００裂口低重要支持位，本身都仲喺兩萬以上

浮浮沉沉，但食完ｌｕｎｃｈ返嚟就出咗話北京要封區，Ａ場魚缸被消息重炮突襲，滬深魚缸暴

跌超過５至６巴仙；上證綜指報２９２８，跌１５８點或跌５﹒１３巴仙。深證成指數報

１０３７９，跌６７２點或跌６﹒０８巴仙。

所以香缸呢邊都跟跌，率之都係兩萬不保，最多大跌超過８００點，最終恒指收報

１９８６９，跌７６９點或跌３﹒７３巴仙。首當其衝係堆零售股，安踏（０２０２０）跌多過

８巴仙，報８５銀；李寧（０２３３１）跌多過７巴仙，報５７﹒５銀；潤啤（００２９１）跌

多過６巴仙，報４２﹒３銀，海底撈（０６８６２）全日最慘烈，要跌多過一成半，報

１２﹒９２銀。

封區呢吓大重炮仲蔓延到去油價，因為驚中國需求下降，紐油終於都跌穿１００美金，結果

又累埋三桶油，最後中海油（００８８３）跌多過７巴仙，報１０﹒２銀；中石油

（００８５７）跌多過４巴仙，報３﹒７４銀；中石化（００３８６）跌多過３巴仙，報

３﹒８６銀。

其實暫時嚟講北京而家都係封區，未算封城嘅，雖然上海都話唔係封城最後都係似封城，但

係有上海呢次前車可鑑，可能北京呢次未必會去到最盡，請請！





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