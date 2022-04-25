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25/04/2022 13:41

《真知灼見－溫灼培》歐洲願以盧布支付俄國天然氣

　　《真知灼見》《路透社》報道指，就俄羅斯要求「不友好」國家在購買俄羅斯天然氣，必須
以盧布作為支付的問題上，歐盟的態度似正有所軟化。歐盟委員會於上周四（２１日）發布的文
件稱，在不違反制裁規定的同時使用盧布向俄羅斯支付天然氣費用是可行。另外，一直口硬的英
國亦轉口風，英國財政部於上周五（２２日）公布的一份文件顯示，已向俄羅斯天然氣工業銀行
（Ｇａｚｐｒｏｍｂａｎｋ）子公司授權於５月底前使用盧布支付俄羅斯天然氣款項。
　　歐盟屈服於俄羅斯在購買天然氣的安排將帶來甚麼影響呢？從好的方面看，這可保持歐洲有
著源源不斷來自俄羅斯的天然氣供應，這對穩定歐洲工業發展及經濟可謂十份重要。但是，由於
日後歐洲購俄羅斯的天然氣再不能如以往般以歐元作為支付，相反要拋出大量歐元轉換成盧布，
這可長遠對歐元匯價不利。
　
＊天然氣以盧布支付相信只是第一步＊
　
　　反觀俄羅斯，要求歐洲以盧布支付天然氣，相信只是其第一步。現在第一步得以成功，往後
不排除會有更多的俄國出口商品，如石油、煤、鈀金及小麥等也會逐步變成要以盧布作交收。料
這一轉變會慢慢打破現今商品買賣要以美元支付情況，從而削弱美元的領導地位。
　　所以當分析上述事件，消息帶來的首個衝擊，相信主要是對歐元匯價不利。因為就天然氣的
問題上，影響較大主要是歐洲。但當俄羅斯逐步把不同出口商品也轉成以盧布支付，往後帶來較
大衝擊的料將是美元。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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