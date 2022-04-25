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25/04/2022 09:02

【新冠疫苗】外媒：中國內地研批准使用復必泰疫苗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道，由於疫情持續擴大蔓延，中國據報考慮批准使用輝
瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ生產的復必泰疫苗。
　　德國《明鏡周刊》報道，由於來自中國的科興疫苗一直未獲歐盟認可，復必泰無法打入中國
市場，但近期上海及全國多地的疫情持續並不斷蔓延，考慮到復必泰在對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ的保
護力比國產疫苗強，中國當局正考慮放行復必泰。（ｈｌ）

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