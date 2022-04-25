【新冠疫苗】外媒：中國內地研批准使用復必泰疫苗

《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道，由於疫情持續擴大蔓延，中國據報考慮批准使用輝

瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ生產的復必泰疫苗。

德國《明鏡周刊》報道，由於來自中國的科興疫苗一直未獲歐盟認可，復必泰無法打入中國

市場，但近期上海及全國多地的疫情持續並不斷蔓延，考慮到復必泰在對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ的保

護力比國產疫苗強，中國當局正考慮放行復必泰。（ｈｌ）

