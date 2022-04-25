《每周華語－黃溢華》美企業經營日見困難

《每周華語》踏入２０２２年的第二季，通脹壓力不斷上升，央行加速加息及「退巿」機會

更大。道指又再失守３４０００水平。技術形勢可能下移，企業營運面對更大的不肯定性，且不

易克服，因而管理層須要新思維去維持競爭力。



近周美國兩年期ｙｉｅｌｄ一再上升，美通脹壓力上升可能加快。即使油價回「軟」，但已

步入極波動期，不穩的供應鏈使價格上升加快，工資上揚。全球疫情發展中，但不少國家正全面

開放，推動「正常」生活及提振經濟。美聯儲局有可能更快更大幅地加息。不幸美本土氣油價仍

在高水平，使消費者更為小心地消費。此亦可能使不少人更為小心支出，不利企業經營。上周有

分析認為美儲局可能不只加息半厘云云，而是多次地以０﹒７５厘幅度上調息率。那麼美本土甚

而全球有可能面對經濟衰退！



地緣政局仍極不穩定，糧食價格下半年可能亦急升。且供應鏈形勢可能更為惡化！因而預期

通脹上升加快。簡言之，下半年的經營局面更為不肯定！因而企業管理者面對全新的挑戰及成本

有可能上升甚為急速。當然，世事如棋局局新。如果地緣形勢有解決出路，下半年便較為輕鬆一

點。不要太悲觀，但亦不宜盲目樂觀。１９６０╱２０１０年的半世紀，也有大大小小的各類危

機及不肯定性，不少大企業得益，但不少企業亦因而被收購╱合併甚而倒閉。全球化５０多７０

年，走到重要的一刻，汽車業也由氣油往充電及晶片走，目前汽車用電池也可能供不應求，晶片

仍由低檔到高檔早已面對不足夠的供應。



由全球化收縮轉往「地區化」發展，不少企業可能應付不了，因而倒閉，生產線不易搬走，

亦不易有好的工人團隊。現實上，全球生產由「便宜」反向成為「昂貴」甚而未及完成生產、付

貨。全球疫情如果全面再惡化，下半年的經濟形勢更為艱難。航運、空運甚而陸路成本有機會再

三上調，且付運時間不清楚之下，相信不少企業的下單亦極為小心。買賣雙方甚為小心之下，相

信產品價格可能上升。



面對個人收入上升，但通脹上升更急之下，消費者可用的收入更少。有說指「

Ｎｅｔｆｌｉｘ」股價急跌，訂戶少了廿萬之多，多少因為收入根本跟不上本土通脹云云。「

ｉｐｈｏｎｅ」及不少產品，相信亦面對一定的價格壓力。企業各自有自身行業壓力，內在成本

╱產品挑戰，及宏觀困難。下半年甚而２０２３年企業控制成本投入╱產出談何容易了。



各位，企業在最成功的一刻，亦可能是最危險的一刻！「ｉｐｈｏｎｅ」也好，「超新星」

地位的「Ｔｅｓｌａ」也好，甚而持有大量現金企業的科技大企業，均有可能被衝擊！因而美國

股巿，下半年不宜只看「Ｙｉｅｌｄｓ」的走向，亦要小心「看準」企業╱各行業的自身困難。

任何大企業也有可能倒下，被收購╱合併。



上周巴菲特被大股東挑戰他的主席地位。可見「常態」已在失掉╱消失之中，美股大升多年

，一般焦點看「Ｙｉｅｌｄｓ」、商品╱油價及美儲局的政策：不錯全都重要。但今時今日，地

緣政局，供應鏈╱疫情及農產品更為重要，因而要了解美企業能否克服全新的困難！企業管理者

面對不肯定的世界，誰勝誰負？不易得知。即使企業如何巨大，亦可以因為錯誤決策及外圍突變

，亦可能由「大」變「小」甚而倒閉！「大」不代表必「勝」！



１９４５年二戰結束，美企業可全球擴展，亦面對不停大小不一的地緣不穩及政策衝擊。

２００８╱２００９年雷曼倒閉，衝擊全球，因而衍生今天仍有的「ＱＥ」及「負息」巿場，央

行近１０多年於今年才有機會「加息」，但潛在風險巨大：２００７年伯蘭克強調加息，不可「

低息」太久，怎料未加息便先行急減息╱低息１０多年。２０２２年美聯儲局真的可加息而美企

業能否承受嗎？《資深市場人士 黃溢華》



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