《葉劉的地球儀－葉劉淑儀》如何處理ＢＮＯ移英港人國籍問題

《葉劉的地球儀》最近，移民、移居、ＢＮＯ、雙重國籍等議題又再度熱起來。英國政府於

２０２１年推出ＢＮＯ「５＋１」移民新路徑後，英國外交部向國會提交的《２０２１年７月１

日至１２月３１日半年度報告書》（Ｔｈｅ Ｓｉｘ－Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ ｏｎ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ １ Ｊｕｌｙ ｔｏ ２０ Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ２０２１）指出，在

２０２１年１月３１日至９月３０日期間，英國政府收到８８８００宗ＢＮＯ簽證申請，並且已

批出７６１７６宗。英方又於去年２月２４日公布放寬ＢＮＯ簽證的申請資格，讓ＢＮＯ持有人

的子女可以獨立申請等等。前行政長官梁振英先生指那些持ＢＮＯ移英的港人，不願交還特區護

照或香港身份證，因此只是移居，並非移民。對於這些爭議，其實歷史早有答案。



＊歷史早有答案＊



八十年代初期，中英兩國開始就香港前途談判，就港人的國籍問題有深入討論。英國政府早

在１９８１年已提出修改《英國國籍法》，列港人為英國屬土公民（Ｂｒｉｔｉｓｈ

Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ Ｃｉｔｉｚｅｎ，ＢＤＴＣ），沒有英國居留

權（Ｒｉｇｈｔ ｏｆ Ａｂｏｄｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｋｉｎｇｄｏｍ）。對英

國來說，１９９７年７月１日香港回歸中國後，這些因香港關係取得ＢＤＴＣ身份的港人，不可

擁有英國屬土公民的身份（香港不再是英國屬土），但是英國政府仍然視他們為英籍，於是給予

他們一個剩餘身份（ｒｅｓｉｄｕａｌ ｓｔａｔｕｓ），即「英國國民（海外）（ＢＮＯ）」

。他們只可持有英國政府簽發的ＢＮＯ身份旅遊證件，這身份不能傳給子女，在英國沒有居留權

。



中方立場很清晰，香港是中國不可分割一部分，所有具中國血統在香港出生的都是中國公民

；即使他們憑香港關係成為英國屬土公民，中方不承認他們是英籍。至於ＢＮＯ，中方只視之為

旅遊證件。



這是中英雙方經過深刻討論後的折衷辦法。因此，《中英聯合聲明》的英方備忘錄第一節就

列明，港人「從１９９７年７月１日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位（

指ＢＮＯ），使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權」，第二

節則是「在１９９７年７月１日或該日以後，任何人不得由於同香港的關係而取得英國屬土公民

的地位。凡在１９９７年７月１日或該日以後出生者，不得取得第一節中所述的適當地位。」即

是港人可取得新的「英國國民（海外）護照（ＢＮＯ）」，但是只限１９９７年７月１日前出生

的港人才有，該日之後出生的便沒有了。ＢＮＯ只是旅遊證件，持有人在英國沒有居留權、沒有

居住工作的權利。



因此，當英國政府推出ＢＮＯ「５＋１」新路徑（ａ ｂｅｓｐｏｋｅ

ｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ ｒｏｕｔｅ），容許ＢＮＯ持有人申請有效五年的英國簽證，住滿五

年後可申請長期居留（ｉｎｄｅｆｉｎｉｔｅ ｌｅａｖｅ ｔｏ ｒｅｍａｉｎ），住滿第六

年可以登記成為英國公民，獲得居留權，英方已是違反了《中英聯合聲明》的英方備忘錄。而當

英國政府進一步放寬計劃，讓ＢＮＯ持有人的子女可以獨立申請，更是再度違反自己的承諾，而

且做法挑釁，志在分化港人。



＊中國不承認雙重國籍＊



至於梁振英先生指持ＢＮＯ移英的港人，不願交還特區護照或香港身份證，因此只是移居，

並非移民。他沒有說錯，英國也好，其他國家也罷，移居港人一日「未唱國歌」、未正式加入或

取得外國國籍，也未算是移民，沒有雙重國籍的問題。事實上有很多港人移居海外後，因為生活

不適應等各種原因回流返港。



港人在外國定居後，自願加入或取得外國國籍，即所謂「唱了國歌」，就是移民，便需根據

《中華人民共和國國籍法》第三條及第九條處理。這些條文規定：「中華人民共和國不承認中國

公民具有雙重國籍」（第三條），和「定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，即自

動喪失中國國籍」（第九條）。



法律很清楚，中國不承認雙重國籍，但是怎樣執行？早有中國法律專家指出，「不承認」不

等於「不存在」，取得外國國籍的途徑有很多，國家難以逐一稽查，加上歷年來中港澳台都有很

多人移居海外，當中很多人持雙重國籍，若要嚴格執行第三條及第九條，想必影響深遠，因此素

來是「隻眼開隻眼閉」。



＊不能一刀切處理ＢＮＯ移英港人＊



我認為處理雙重國籍的問題必須小心衡量利弊，亦不能以「一刀切」的方式處理。持ＢＮＯ

移英的港人當中，也有很多是因為生活節奏、下一代教育等等非政治因素離港，因此不能一竹篙

打一船人。



我們要針對處理的，是那些移英（或海外）後，持續勾結外國勢力、活躍於反中亂港活動、

觸犯《港區國安法》的港人。他們持續污衊「一國兩制」，做出傷害國家傷害香港的行為，游說

外國政要、國會議員制裁、傷害香港，或者持續推動港獨等等。例如已流亡英國的張崑陽，最近

有報導指他與美國國務院高級官員會面，游說美國制裁香港的指定國安法官等等，這些行為已涉

嫌觸犯《港區國安法》。這些人持續傷害國家和香港，自然不應該繼續擁有中國國籍與及香港居

留權。





＊人大常委可作「決定」＊



本來，根據《基本法》第二十四條第二款第一和二項的規定，與及人大常委會於１９９６年

通過的「關於《中華人民共和國國籍法》在香港特別行政區實施的幾個問題的解釋」，在香港出

生或曾經在香港通常居住連續七年以上，具有中國國籍的人，都是香港永久性居民，擁有香港居

留權。他們持有外國護照只是旅旅證件，只要他們不向入境事務處申報國籍變更，他們仍然是中

國公民，是香港永久性居民，擁有香港居留權。



但是若人大常委作出新的「決定」，解釋如何執行《中華人民共和國國籍法》第九條，例如

列出「負面清單」，聲明若這些人繼續從事反中亂港、危害國家安全的活動，他們取得外國國籍

（含英國國籍），就會喪失中國國籍，不用申報國籍變更，即時喪失香港居留權。



根據《入境條例》，喪失了香港居留權的前永久性居民，仍會有入境權（Ｒｉｇｈｔ ｔｏ

Ｌａｎｄ），他們可以進入香港居住、工作、經商、讀書，沒有任何逗留時間和條件限制。當

然，特區政府亦可在人大常委作出新的「決定」後，修訂《入境條例》，褫奪上述人士的入境權

。若真是這樣做，這些「前港人」便只能像一般英國籍人士那樣，需申請簽證才能來港。

《行政會議成員、立法會議員 葉劉淑儀》（ＺＺ）



