《容我世說－張翠容》勒龐與勒龐主義的深層挑戰

《容我世說》在評論今屆法國大選之前，我想引用法國女作家露美．施特森伯格（Ｒｏｍｅ

Ｓｔｒａｓｓｅｎｂｕｒｇ）曾報道的一個小故事。話說２０１８年某個農村的大型超市，推

出一款棒果朱古力醬大減價，村民蜂湧搶購，社交媒體上不乏有巴黎城市人對此揶揄一番，指那

些村民只貪小便宜不顧健康，但他們不知道的是，這等棒果醬對農村小孩來說已算是奢侈品了，

過去已有相當一段時間，他們只能吃廉價替代品。



是的，法國貧富差距愈來愈嚴重，失業率一直高居不下，官方數字徊在８％至１０％之間，

城市以外的地區更嚴重，有人開始歸咎於外來移民。目前，在法國６７００萬人口中，有８００

萬是穆斯林移民及其後裔，他們大多來自非洲和中東，並很容易成為經濟和治安問題的代罪羔羊

。我在數年前於香港一法國餐廳進餐，該餐廳經理是名來自法國南部的法國人，當我稱讚南部好

風光時，她卻慨嘆深膚色人口太多，令人有錯覺以為在第三世界。



法國無疑在歐洲擁有最龐大的穆斯林人口，這與法國殖民歷史不無關係，但有法國人遂擔心

法國會變成「法蘭西斯坦」，因而產生恐伊斯蘭症候群，特別在《查理周刊》事件發生後，這種

恐懼症不斷發酵，有政客便利用此一大眾心理無限放大，很方便地把一切問題都怪罪到穆斯林頭

上去。



在今屆大選的頭一輪選候選人之中，便出現比瑪琳勒龐更右的澤穆爾（Ｅｒｉｃ

Ｚｅｍｍｏｕｒ），他以博學多才的知識分子形象為包裝，打正旗號反穆斯林、反移民。雖然他

在第一輪已落敗了，但與他分享相類似主張的瑪琳勒龐，卻以不足一成差距順利進入第二輪競選

，成為現任總統馬克龍的勁敵，法國的「自由、平等、博愛」核心價值受到前所未有的挑戰，再

加上法國共和黨這傳統右翼也逐步轉向民粹主義，令到法國邁向極右的力量不斷壯大。而今次的

頭一輪大選，可謂是前所未有出現共三位右翼和極右民粹候選人。



馬克龍雖然最終勝出，不過當中有多少只為阻止勒龐登上總統之位？其實馬克龍也有右翼色

彩，他所領導的「共和國前進」屬中間偏右，馬克龍五年前當選之初被視為「富人總統」，他在

黃背心運動中對資本主義底層所表現的傲慢和離地，至今仍為人所垢病，他的支持率在俄烏戰爭

前都在下滑，人們不相信他能解決社會問題。



另方面極右勢力今次雖敗，但在支持率上已大舉挺進。勒龐領導的「國民聯盟」（前稱國民

陣線）所取得的支持從兩年前的１８％到現在躍升至２４％，甚至擴及到從不理會她的階層，而

選民早不以投她的票為恥。至於繼承勒龐主義的新極右力量也在迅速形成，正如作家施特森伯格

說，今次大選極右候選人所收獲的人氣，令到法國政壇已經發生了變化。民心思變，向右轉可說

是無可避免的了。



施特森伯格在她著作《別了，自由－我的法國是如何消失的》，法國以自由為本的價值已在

動搖，勒龐主義中的反自由主義正在步步進逼。事實上，「國民陣線」早已在１９７２年成立，

主張法國以白人基督教為主的國族主義，對猶太人亦存歧視，認為「大屠殺」有被誇張之嫌。後

來該黨又對歐盟的「全球化」產生懷疑，提出捍衛法國主權的保護主義。



開始時法國人對這個極右民族主義政黨存有忌畏，但老勒龐也曾對決前總統希拉克時，進入

過第二輪選舉，到了傳位給女兒瑪琳勒龐，後者決意改善黨的形象，今次更是努力推向以民生為

主的中間政綱，但仍不忘反對外來移民，加強對穆斯林文化生活的限制，批評歐盟和北約霸權；

她一方面因形勢暫與普京割席，另方面又倡議在俄烏戰爭後重修與俄羅斯關係，主張不參加制裁

俄羅斯以保法國民生。



勒龐今次雖未能踏上執政舞台，同時亦已表示不再參選總統，但只要經濟和社會問題無法解

決，勒龐主義仍會存在並繼續發展，這勢對歐洲一體化構成壓力，而且暴露出西方民主國家合作

的脆弱和危險裂痕。要知道，在德國支持制裁俄羅斯的政黨都面臨支持率下降現象。那麼，法國

選民又怎樣面對因制裁所帶來的高通脹和燃油短缺？上次因燃油加價爆發的黃背心運動，會否在

法國再現？這都是馬克龍所要面對外交內政之間的最大矛盾，以及勒龐主義借機的挑戰。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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