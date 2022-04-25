【聚焦人幣】人幣中間價挫３１３點四連跌，報６﹒４９０９八月低

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９０９，

較上個交易日跌３１３點子，連跌四個交易日，四日累挫１１８９點，創２０２１年８月２３日

以來逾八個月新低，上個交易日報６﹒４５９６。

在美國聯儲局主席上周的鷹派言論推動下，美元連續第四周走高，美匯指數上周五（２２日

）紐約尾盤升０﹒５４％，至１０１﹒１２，是２０２０年３月以來最高。周線漲０﹒６１％，

今年漲５﹒７％。美元兌日圓仍處於２０年低位，報１２８﹒４３。有分析認為，日圓持續貶值

，或將帶動其它亞洲貨幣競爭性貶值。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４９０９ ＋３１３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０１５３ ＋９９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０４３９ ＋９９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２７２ ＋３８﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３２６９ －９５３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９６４ －６５８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９９６ －４９１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７３７５ ＋１１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７９０４ ＋１２２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１０２４ －３３４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６６３ ＋１４﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９１２７ －５２４３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０１４ ＋２２９﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒３７００ －６５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

