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25/04/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價挫３１３點四連跌，報６﹒４９０９八月低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９０９，
較上個交易日跌３１３點子，連跌四個交易日，四日累挫１１８９點，創２０２１年８月２３日
以來逾八個月新低，上個交易日報６﹒４５９６。
　　在美國聯儲局主席上周的鷹派言論推動下，美元連續第四周走高，美匯指數上周五（２２日
）紐約尾盤升０﹒５４％，至１０１﹒１２，是２０２０年３月以來最高。周線漲０﹒６１％，
今年漲５﹒７％。美元兌日圓仍處於２０年低位，報１２８﹒４３。有分析認為，日圓持續貶值
，或將帶動其它亞洲貨幣競爭性貶值。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４９０９　　＋３１３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０１５３　　　＋９９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０４３９　　　＋９９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２７２　　　＋３８﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３２６９　　－９５３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９６４　　－６５８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９９６　　－４９１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７３７５　　　＋１１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７９０４　　＋１２２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１０２４　　－３３４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６６３　　　＋１４﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒９１２７　－５２４３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４０１４　　＋２２９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒３７００　　　－６５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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