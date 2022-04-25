《鍾之日記》疫情夾擊人幣貶，中港股市齊插水

《鍾之日記》４月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股上周五（２２日）顯著下挫，市場憂慮在通脹威脅下，聯儲局將大幅加息。另一方面，

中美債息倒掛，加上內地疫情嚴峻，令人民幣持續疲弱，港股連跌三周累挫千四點後，今日再急

插逾七百點，完全回補３月１６至１７日之上升裂口底部（２０１２０點），失守二萬心理關口

。

恒指今早低開３５３點後，跌幅持續擴大，一度跌６３３點，見２０００５半日低位，創超

過一個月低位，暫時險守二萬大關，其後跌幅略為收窄。內地股市午後跌勢轉急，滬綜指跌穿三

千點大關後，港股跟隨跌幅持續擴大，三點後曾瀉８５４點，見１９７８４點全日低。恒指收市

跌７６９點或３﹒７％，報１９８６９，連跌第五日，大市全日成交增至１３４８﹒４３億元。

國指跌２８７點或４﹒１％，報６６８４點；科指收市跌１９４點或４﹒９％，報３８０６點。

６６隻藍籌股只有３隻藍籌股錄得升幅，以電能（０００００５）升１﹒１％表現最好。



＊滬指收挫５％，人幣即期暴跌創逾一年新低＊



內地疫情嚴峻，上海封控快一個月仍沒全面解封之際，新一波疫情蔓延至首都北京，北京朝

陽區今日起全區隔天共展開３次常態化核酸檢測，朝陽區更最新宣布，劃定臨時管控範圍。區域

內居民足不出區，區域內單位員工原則上居家辦公。辦公場所確需的日常保障人員實行封閉管理

。

疫情封控勢打擊經濟，加上中美債息倒掛，人民幣持續疲弱，人民幣中間價過去四日累挫近

１２００點子，中間價今報６﹒４９０９，創２０２１年８月２３日以來逾八個月新低。在離岸

價帶動下，人民幣即期匯率全日暴跌６６９點收報６﹒５５４４，創去年４月９日以來逾一年新

低。即期過去五日連累瀉逾１８００點。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５２６點子，報

６﹒５８０５，盤中曾跌穿６﹒５９關，最低見６﹒５９８０，創２０２０年１１月以來一年半

新低。

滬深股市上周累挫近４％後，今日再受壓下沉，滬綜指低開低走，午後一舉跌穿３０００點

，之後愈跌愈深，距２０２１年１２月３１日高點跌超２０％，進入技術性熊市；收市大挫

５﹒１％，報２９２８﹒５１點，是２０２０年６月以來的近兩年最低。深成指傷勢更重，大瀉

６﹒１％，創業板指數跌５﹒６％。兩市超４４００隻個股下跌，超１８０隻個股跌停。大跌市

資金急走，滬深兩市今日成交按日大增１９％至８９６９億元人民幣；不過，外資大舉撤出，從

陸股通淨流出４３﹒９７億元人民幣。



＊北京朝陽區部分區域提升管控，內需股慘情＊



北京市朝陽區疾病預防控制中心稱，朝陽區部分區域提升管控措施，管控範圍由東二環以東

，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。提升措施包括區域內居民足

不出區，小區居民嚴格落實掃碼、測溫、登記等防控措施，非必要不出小區。

區域內人員４月２５日、２７日進行兩次核酸檢測，陰性後解除臨時管控。２９日按照社會

面要求繼續參加核酸檢測。區域內現有封控區、管控區防控措施不變。

內地餐飲股及消費股捱沽。海底撈（０６８６２）跌１５﹒８％，成為表現最差藍籌股，另

一餐飲股呷哺呷哺（００５２０）亦跌１０﹒３％；潤啤（００２９１）跌６﹒７％，蒙牛

（０２３１９）跌２﹒４％。

體品股同捱沽，安踏（０２０２０）跌８﹒３％，李寧（０２３３１）跌７﹒３％。



＊網信辦嚴打網暴，知乎上市次日再破底＊



中央網信辦為遏制網絡暴力問題，開展「清朗專項治理行動」，聚焦社會影響力大的１８間

網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧及知乎等，通過建立監測識別、網絡暴力當事人實時

保護、調整私信功能規則、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。

網信辦表示，將加大對違法違規帳號、機構和網站平台處置處罰力度，針對首發、多發、煽

動和跟風發布等不同情形，分類處置網絡暴力相關帳號，嚴肅問責處罰失職失責網站平台，會同

有關部門依法追究相關人員法律責任。網信辦並提到，要嚴防網絡暴力信息傳播擴散，及時清理

處置涉及網絡暴力的評論、彈幕等內容。

知乎（０２３９０）在港二次上市後波折重重，除上周遭列入美國「預定摘牌名單」，又面

臨內地監管網絡平台問題，其股價今日再度暴瀉８﹒２％報２２﹒５元，較招股價３２﹒０６元

低近３０％，續創上市新低。

其他被點名的百度（０９８８８）急跌逾７％，微博（０９８９８）跌３﹒８％報

１６１﹒１元，連跌１１日累計跌幅達近２４％。



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