【新冠肺炎】北京昨增１４例確診，朝陽區本周３次核酸，居民搶購

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京疫情持續，昨日新增１４例本土確診

病例和５例無症狀感染者（昨日均已通報），北京市疾控中心表示，疫情已隱匿傳播了一星期，

短期內出現了多代病例。病毒傳播隱匿及速度快，防控難度進一步加大。



＊朝陽區周一起至周五進行３次核酸檢測＊



此前北京通報的多名確診者都是在校學生，均居於朝陽區，並有一對染疫夫婦曾參與京郊旅

行團。病例遍布朝陽區、房山區、順義區、西城區及通州區共５區。朝陽區即日起暫停各類校外

培訓機構所有線下課程和集體活動。

朝陽區多人感染，當局判定有１２３０名密切接觸者，劃定１４個封控區及１４個管控區，

由星期一起至星期五，在區內生活及工作的人士，每隔兩日進行核酸檢測，合共３次。



＊朝陽區現搶購潮，超市延長營業＊



超過３００百萬人居住的朝陽區今日起進行大規模檢測。消息公布後，區內多間超市昨晚出

現搶購潮。有居民擔心小區被封控，到超巿搶購糧食及必需品。貨架上的蔬菜、雞蛋及豉油等一

掃而空。

超市的網上購物平台，亦都顯示多項商品補貨中，或因訂單激增，配送可能延遲，有超市集

團延長營業時間，加大備貨力度和補貨次數，當購買量大幅增加時會及時補貨，避免貨架出現空

置情況。不少連鎖商超都採取基地直採的方式，按平時的２到３倍加大備貨量。

北京市商務局表示，高度重視生活必需品供應保障工作，目前全市生活必需品市場供應和物

流配送穩定，市場供應正常有序。



＊蔡奇：朝陽區有序組織區域核酸篩查，視乎情況擴大範圍＊



北京市委書記蔡奇早前主持召開疫情防控工作領導小組會議，指今輪疫情來勢洶洶，呈現傳

播隱匿、來源不明、發展速度快等特點，必須嚴防死守、以快制快，要求採取最果斷措施，阻斷

病毒傳播鏈條。他又指出現疫情學校是當前疫情處置的重要點位，朝陽區是當前防控的重中之重

，要有序組織區域核酸篩查，視乎情況擴大檢測範圍，防止風險外溢。全市上下要即時行動，用

最短時間遏制疫情擴散。

北京市呼籲民眾積極配合管控要求，堅持非必要不出京，非必要不聚集，不去中高風險地區

旅行或出差，隨著「五一」假期臨近，人員往來頻繁，增加疫情傳播風險，要求倡導就地過節。

