【Ａ股震盪】Ａ場入技術熊市，分析料市場底部確認需時，建議觀望

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今日大跌，滬綜指盤中跌破３０００點關口，刷新

２０２０年７月以來新低後繼續下行，距２０２１年１２月３１日高點跌超２０％，進入技術性

熊市。滬綜指收跌５﹒１３％，報２９２８﹒５１點，深成指跌６％。



＊外資和槓桿資金大幅流出＊



申銀萬國期貨認為，疫情拐點未至，悲觀情緒加重，目前的防疫政策對經濟的影響較大，資

金對未來不確定性擔憂加深，紛紛流出股市。５月初美聯儲將舉行議息會議，市場預計將加息

５０點子，有望進一步推升美債收益率和美元指數，不利人民幣資產。２０２２年一季度公募基

金發行規模大幅少於２０２１年同期水平，與此同時外資和槓桿資金大幅流出。從市場情緒、疫

情發展和資金層面來看，股指尚未出現明顯見底信號，建議觀望為主。



＊過渡到市場底的確認需要時間＊



華夏基金表示，受多重因素壓制，指數雖然短期難以反轉，但當前時點已經不宜過度悲觀

，市場政策底已經非常明確，但過渡到市場底的確認需要時間。華夏基金建議，短期波動風險仍

需要關注和防範，但中長期來看，市場的機會已經大於風險，左側布局的機會關注高景氣度的成

長方向。（ｃｔ）

