【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀再破２萬宗，北京疫情防控升級

《經濟通通訊社２５日專訊》內地新冠疫情再度升溫，昨日（２４日）新增本土及無症狀逾

２萬例。國家衛健委公布，２４日全國新增確診２６８０宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病

例２６６６宗，上海佔最多有２４７２宗；吉林有７９宗；廣東３宗。

新增無症狀感染者１７５８１宗，其中本土１７５２８宗；本土無症狀感染病例中，上海佔

最多有１６９８３宗，江西１１６宗，吉林省１０７宗，北京５宗。另有８９９宗由無症狀感染

者轉為確診。

上海昨日新增本土確診１﹒９萬例，社會面新增感染者降至２１７例。截止目前，上海本輪

疫情累計報告陽性感染者已超過４５萬例。昨日上海新增本土死亡５１例，平均年齡８４﹒２歲

，最大年齡１００歲，死亡的直接原因均為基礎疾病。自２月２６日以來，上海本輪疫情已累計

死亡１３８例。



＊北京累計報告４１宗病毒感染者＊



首都北京疫情「來勢洶洶」。４月２２日以來，北京市累計報告４１宗病毒感染者，近

２５％為６０歲及以上老年人，老年感染者中未接種新冠疫苗比例達５０％。初步流調結果顯示

，目前已隱匿傳播了１周，短期內出現了多代個案，提示病毒傳播隱匿、速度快，防控難度進一

步加大。朝陽區多人感染，當局判定有１２３０名密切接觸者，劃定１４個封控區及１４個管控

區，由星期一起至星期五，在區內生活及工作的人士，每隔兩日進行核酸檢測，合共３次。

（ｃａ）

