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25/04/2022 08:54

【人行降準】降準今生效，中行交行等銀行據報將下調存款利率上限

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行全面降準０﹒２５個百分點，今日生效。本次降準後
，金融機構加權平均存準率為８﹒１％，釋出長期資金５３００億（人民幣．下同）。據《路透
》引述消息人士報道稱，包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通銀行
（０３３２８）（滬：６０１３２８）在內的一些中國國有銀行將同步下調存款利率上限。
　　報道引述兩位銀行業人士稱，中行將把２至３年期限的定期存款利率下調約１０個基點，交
行的下調幅度也大致類似。目前尚不清楚工行、建行、農行等其他國有銀行是否也會調降存款利
率上限，但消息人士稱，國有銀行在利率變動方面通常採取同步行動。
　　另外，據《財聯社》報道，多家股份制銀行將於今日起下調３年期「特色定期存款」利率，
下調幅度普遍在１０個基點左右，最低將降至２﹒８％。也有個別銀行透露，該類存款的利率調
整時間將安排在五一假期後。
　　人行在宣布全面降準之際，沒有下調中期借貸便利（ＭＬＦ）的利率，２０日公布的貸款市
場報價利率（ＬＰＲ）亦沒有下調，是連續三個月維持ＬＰＲ不變，寬鬆力度遜於市場預期。《
彭博》早前報道，人行據悉通過利率自律機制鼓勵商業銀行下調定期存款利率。（ｊｔ）

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