【Ａ股震盪】滬綜指低開１﹒７％，封城恐慌席捲北京，降準今生效

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局加息預期不斷升溫，美股上周五（２２日）急跌，在岸

人民幣兌美元收市創近８個月新低；上海疫情沒平緩之下，疫情封控擴至首都北京，北京朝陽區

今日起進行大規模檢測，市場恐慌情緒加劇，盡管降準今日生效亦沒提振市場，滬深股市今早齊

齊低開，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒７１％，報３０３４﹒２７點，深綜指低開

１﹒７９％，生物製藥、新冠檢測概念股造好，種植業、金融股股走低。

北京市官員坦言，目前防疫形勢「嚴峻複雜」，呼籲北京市民近期「非必要不出京」。朝陽

區多人感染，當局判定有１２３０名密切接觸者，劃定１４個封控區及１４個管控區，由星期一

起至星期五，在區內生活及工作的人士，每隔兩日進行核酸檢測，合共３次。朝陽區區內多間超

市昨晚現搶購潮，貨架上的蔬菜、雞蛋及豉油等生活用品被掃清光。北京市商務局表示，高度重

視生活必需品供應保障工作，現時全市生活必需品市場供應和物流配送穩定，市場供應正常有序

。

人行降準生效，據《路透》報道，包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交

通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）在內的一些中國國有銀行將同步下調存款利率上限

。《財聯社》報道指，多家股份制銀行將於今日起下調３年期「特色定期存款」利率，下調幅度

普遍在１０個基點左右，最低將降至２﹒８％。（ｃａ）

