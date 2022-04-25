【Ａ股震盪】滬綜指急跌２﹒６％迫近三千，新冠疫情擔憂加劇

《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情升溫，上海單日新增新冠死亡病例再創新高、北京疫

情亦「來勢洶洶」。滬綜指低開１﹒７％後跌幅迅速擴大，現挫２﹒６％，報３００５﹒４４點

，迫近三千大關。深成指插３﹒１％，創業板大跌逾２﹒８％。煤炭、光伏太陽能股走低，鋰電

池巨頭寧德時（深：３００７５０）稱將推遲第一季度報告披露時間至４月３０日，現仍挫

５﹒４％。

上海市因新冠疫情全市封控即將滿月之際，首都北京疫情再起。北京市周日新增高風險、中

風險地區各一個，同時，北京人口大區朝陽區宣布，全區今日起進行大規模常態化核酸檢測，生

活、工作在該區人員２５日、２７日、２９日每天檢測一次。

受疫情衝擊，上海一季度ＧＤＰ增速放緩至３﹒１％，廣東省亦放緩至３﹒３％，均低於全

國增速的４﹒８％。上海於３月２８日起開始分區封控，預料更大的經濟衝擊將在二季度數據中

反映。

中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，中國經濟二季度仍面臨較大下行壓力，當前應有

效控制住新冠疫情，特別是在５月上旬能夠控制住，實施更大力度的宏觀政策來對沖疫情影響，

使二季度經濟增速能夠重返５％以上，為全年實現５﹒５％的預期目標奠定基礎。（ｃａ）

