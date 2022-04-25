  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 10:23

【Ａ股震盪】滬綜指急跌２﹒６％迫近三千，新冠疫情擔憂加劇

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情升溫，上海單日新增新冠死亡病例再創新高、北京疫
情亦「來勢洶洶」。滬綜指低開１﹒７％後跌幅迅速擴大，現挫２﹒６％，報３００５﹒４４點
，迫近三千大關。深成指插３﹒１％，創業板大跌逾２﹒８％。煤炭、光伏太陽能股走低，鋰電
池巨頭寧德時（深：３００７５０）稱將推遲第一季度報告披露時間至４月３０日，現仍挫
５﹒４％。
　　上海市因新冠疫情全市封控即將滿月之際，首都北京疫情再起。北京市周日新增高風險、中
風險地區各一個，同時，北京人口大區朝陽區宣布，全區今日起進行大規模常態化核酸檢測，生
活、工作在該區人員２５日、２７日、２９日每天檢測一次。
　　受疫情衝擊，上海一季度ＧＤＰ增速放緩至３﹒１％，廣東省亦放緩至３﹒３％，均低於全
國增速的４﹒８％。上海於３月２８日起開始分區封控，預料更大的經濟衝擊將在二季度數據中
反映。
　　中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，中國經濟二季度仍面臨較大下行壓力，當前應有
效控制住新冠疫情，特別是在５月上旬能夠控制住，實施更大力度的宏觀政策來對沖疫情影響，
使二季度經濟增速能夠重返５％以上，為全年實現５﹒５％的預期目標奠定基礎。（ｃａ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
財經熱話25/04/2022
【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金