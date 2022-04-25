【Ａ股震盪】滬綜指半日跌２﹒４２％守三千關，北京上海疫情升溫

《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情升溫，上海單日新增新冠死亡病例再創新高、北京疫

情亦「來勢洶洶」，北京朝陽區今日起一周內進行三次大規模核酸檢測，市場恐首都疫情封控升

級，恐慌情緒加劇，盡管人行降準今日生效亦沒提振市場，滬綜指低開１﹒７％後跌幅迅速擴大

，多次迫近３０００點關口，半日仍挫２﹒４２％，報３０１２﹒１８點。深成指插２﹒８７％

，創業板大跌２﹒５７％。權重股招商銀行（滬：６０００３６）受累前行長涉嫌嚴重違紀違法

被查，一度跌超８％。兩市超百股跌停，煤炭、光伏太陽能股、油氣等資源股領跌兩市，生物製

藥、新冠檢測概念股造好。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９０９，較上個交易日跌３１３點子，連跌四個交易日，

四日累挫１１８９點，創２０２１年８月２３日以來逾八個月新低。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早跟隨大幅低開２４５點子，報６﹒５１２０。人民幣持續貶值，外資急撤，陸股

通半日流出近４７﹒５億元（人民幣．下同），兩市半日成交５１１１億元，比上日同時段成交

增近８％。



＊需求或因疫情再受壓，煤炭股集體回吐＊



新冠疫情蔓延至首都北京，市場擔憂北京防控措施進一步升級，煤炭需求或再受壓。煤炭期

貨下挫，焦煤、焦炭主力合約均挫超過５％。煤炭股集體大幅回吐，中證煤炭指數早段一度暴跌

７﹒２％，上海能源 （滬：６００５０８）、山煤國際（滬：６００５４６）、鄭州煤電

（滬：６００１２１）跌停，潞安環能（滬：６０１６９９）插水９﹒９％，開灤股份

（滬：６００９９７）瀉９﹒７％，中煤能源 （滬：６０１８９８）跌５﹒３％。

資源股全線回調，鋼鐵股重挫，鄂爾多斯（滬：６００２９５）跌停，八一鋼鐵

（滬：６００５８１）跌９﹒７％，首鋼股份（深：０００９５９）、海南礦業

（滬：６０１９６９）跌７％，太鋼不銹（深：０００８２５）跌４﹒３％，安陽鋼鐵

（滬：６００５６９）跌６﹒２％。

疫情蔓延使內地旅遊業進入寒冬，西安飲食（深：０００７２１）跌停，凱撒旅業

（深：０００７９６）挫４﹒２％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌５％。



＊招行地震惹恐慌，銀行股齊跌＊



招商銀行經歷人事地震後，召開首次公開會議，該行常務副行長（主持工作）王良今日在業

績交流會上承認，「招行股價上周有所波動下行，我們非常著急」。恐慌情緒籠罩Ａ場銀行股，

招行瀉６﹒４％，重慶銀行（滬：６０１９６３）挫逾５﹒１％，無錫銀行

（滬：６００９０８）等跌逾２﹒７％。另外，人行降準生效，據報包括中國銀

（滬：６０１９８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）在內的一些中國國有銀行將同步下調存

款利率上限。多家股份制銀行將於今日起下調３年期「特色定期存款」利率，下調幅度普遍在

１０個基點左右，最低將降至２﹒８％。

離岸人民幣兌美元目前大跌４７８點跌穿６﹒５７關口，續刷去年４月１３日以來逾一年新

低。對人民幣匯價敏感的造紙股急挫，仙鶴股份（滬：６０３７３３）跌５％，博匯紙業

（滬：６００９６６）、中順潔柔（深：００２５１１）插５﹒４％，晨鳴紙業

（深：０００４８８）跌３﹒８％。（ｃａ）

