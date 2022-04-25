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25/04/2022 13:26

【Ａ股震盪】滬綜指跌２﹒７％失三千關，為２０２０年７月來首次

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情嚴峻加上人幣持續弱勢，滬綜指午後一度跌穿
３０００點，是２０２０年７月以來首次，現仍跌２﹒６７％，報３００４﹒７８點，深成指插
３﹒２４％，兩市現超４４００隻個股下跌，超１８０隻個股跌停。滬深３００指數跌２﹒３８
。％。上海Ｂ股跌２﹒３４％，深圳Ｂ股跌２﹒２％。
　　外資現流出逾４２億元人民幣。（ｃａ）

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