【Ａ股震盪】滬綜指跌２﹒７％失三千關，為２０２０年７月來首次

《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情嚴峻加上人幣持續弱勢，滬綜指午後一度跌穿

３０００點，是２０２０年７月以來首次，現仍跌２﹒６７％，報３００４﹒７８點，深成指插

３﹒２４％，兩市現超４４００隻個股下跌，超１８０隻個股跌停。滬深３００指數跌２﹒３８

。％。上海Ｂ股跌２﹒３４％，深圳Ｂ股跌２﹒２％。

外資現流出逾４２億元人民幣。（ｃａ）

