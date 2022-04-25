【Ａ股震盪】滬指瀉５％近兩年低，京城局部封控，人幣大跌外資撤



《經濟通通訊社２５日專訊》內地疫情嚴峻，上海封控快一個月仍沒全面解封之際，新一波

疫情蔓延至首都北京，北京朝陽區今日起全區隔天共展開３次常態化核酸檢測，朝陽區更最新宣

布，劃定臨時管控範圍：東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合

圍區域。區域內居民足不出區，區域內單位員工原則上居家辦公。辦公場所確需的日常保障人員

實行封閉管理。疫情封控勢打擊經濟，加上中美債息倒掛，人民幣持續疲弱，人幣匯價續跌至逾

一年低位，滬深股市上周累挫近４％後，今日再受壓下沉，滬綜指低開低走，午後一舉跌穿

３０００點，之後愈跌愈深，距２０２１年１２月３１日高點跌超２０％，進入技術性熊市；收

市大挫５﹒１％，報２９２８﹒５１點，是２０２０年６月以來的近兩年最低。深成指傷勢更重

，大瀉６﹒１％，創業板指數跌５﹒６％。兩市超４４００隻個股下跌，超１８０隻個股跌停。

各板塊全線受壓，煤炭、有色金屬、石油股跌勢顯著。兩市超過４５００股飄綠，上漲個股

不足１５０隻，大跌市資金急走，滬深兩市今日成交按日大增１９％至８９６９億元（人民幣．

下同）；不過，外資大舉撤出，從陸股通淨流出４３﹒９７億元。

人民幣中間價過去四日累挫近１２００點子，在離岸價帶動下，人民幣今日再度連失多個

６﹒５５關，日內瀉近７００點子。



＊北京陷封城陰霾，地區股齊下挫＊



北京市出現新一輪新冠肺炎疫情，市場憂慮疫情影響經濟活動，北京地區股沽壓沉重，四方

股份（滬：６０１１２６）、華勝天成（滬：６００４１０）跌停，鼎漢技術

（深：３０００１１）、譜尼測試（深：３００８８７）瀉１４﹒５％，海蘭信

（深：３０００６５）大跌１３﹒７％，易華錄（深：３００２１２）跌１３﹒３％，數碼視訊

（深：３０００７９）跌１１﹒２％。

油氣、煤炭、鋼鐵等周期股全線大跌，藍焰控股（深：０００９６８）、中曼石油

（滬：６０３６１９）、准油股份（深：００２２０７）、靖遠煤電（深：０００５５２）、鄭

州煤電（滬：６００１２１）、山煤國際（滬：６００５４６）鄂爾多斯（滬：６００２９５）

、東方鐵塔（深：００２５４５）、八一鋼鐵（滬：６００５８１）等多股跌停。

上周五（２２日）跌停的步步高 （深：００２２５１）２２日晚披露２０２１年業績預告

，公司預虧１﹒７億元至２﹒１億元，上年同期盈利１﹒１２億元。一石激起千層浪，步步高今

日再度跌停，報１０﹒２２元。而同樣發盈警的藍思科技 （深：３００４３３）跌１１﹒３％

，報９﹒５８元。



＊招行地震惹憂慮，Ａ場銀行股齊吐＊



招商銀行（滬：６０００３６）經歷人事地震後，召開首次公開會議，該行常務副行長（主

持工作）王良今日在業績交流會上承認，「招行股價上周有所波動下行，我們非常著急」。恐慌

情緒籠罩Ａ場銀行股，招行瀉８﹒６％，重慶銀行（滬：６０１９６３）挫６﹒８％，無錫銀行

（滬：６００９０８）跌５﹒３％。

寧德時代（深：３００７５０）把第一季業績報告發布時間從４月２８日推遲到４月３０日

，加上此前市傳寧德時代一季報淨利潤預計不到５０億元人民幣，寧德時代全日瀉６﹒１％，其

他鋰電股跟挫，比亞迪（深：００２５９４）跌３﹒４％，恩捷股份（深：００２８１２）跌

６﹒１％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌近７％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８１４﹒９１ －４﹒９４

上證綜合指數 ２９２８﹒５１ －５﹒１３ ４２７１﹒００

深證綜合指數 １７９０﹒０３ －６﹒４８ ４６９８﹒００

上證Ｂ股指數 ２７８﹒２４ －３﹒７１ ３﹒１５

深證Ｂ股指數 １０１３﹒７５ －３﹒５９ ０﹒９５

上證１８０指數 ８２２５﹒００ －４﹒６６

上證３８０指數 ５０４０﹒５５ －６﹒１９

深證成份指數 １０３７９﹒２８ －６﹒０８

中小創新指數 １９０３﹒４５ －８﹒２６

深圳創業板指數 ２１６９﹒００ －５﹒５６

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