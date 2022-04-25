《海納智見－荀玉根》內地地產政策調整程度

《海納智見》４月１８日內地央行、外管局聯合發布《關於做好疫情防控和經濟社會發展金

融服務的通知》，其中提到「因城施策」確定購房最低首付比例和貸款利率要求，支援房地產開

發企業、建築企業合理融資需求。在目前約５﹒５％ＧＤＰ增速目標的背景下，地產行業體量大

、產業鏈長、關聯行業多，穩地產是穩增長的重要方法之一。２１年９月，內地地產政策開始調

整，截至目前，已有不少城市放鬆房地產政策。



一線城市調整限購、下調按揭利率。４月１３日，上海臨港新片區放鬆購房資格，延長原有

購房資格有效期，將區域工作時間縮短至３或６個月，其中３個月的人才住房政策重點支援單位

達１９５家。１月以來，廣州、深圳均不同程度下調按揭利率，廣州按揭利率普遍下調了２０至

３０個基點，首套房屋按揭利率降至５﹒４％，二套房屋按揭利率降至５﹒６％。同時期北京下

調按揭利率５個基點。



部分熱點二線城市及三、四線城市寬鬆政策陸續出台。鄭州３月１日率先全面放鬆房屋政策

，包括降首付、降利率、鬆綁限購限貸、降低公積金貸款門檻等等，其後「加碼」給予人才購房

補貼。３月底，部分省會城市加大了鬆綁力度，如哈爾濱終止房地產限售，取消新購買商品住房

３年內不得上市交易規定；蘭州取消「認房又認貸」政策。４月１２日，天津發布公積金新政，

規定父母可提取住房公積金支持子女購房。１月以來，蘇州、杭州、南京、武漢等城市均出現按

揭利率下調措施；寧波、重慶、南寧等則提高公積金貸款額度或下調首套房首付比例。此外，僅

４月至今就有衢州，淮北、宜昌等多個三、四線城市出台政策，包括取消限售限購、放寬公積金

貸款額度，降低首付比例，直接發放新市民購房補貼╱獎勵等，全面調整房地產限購、限貸、限

價、限售規定。



從政策類型看主要有三類：一是發放各類購房、租房補貼及稅務補貼。已有多地發布人才引

進計劃，給予引進人才補貼；對特定購房者給予購房獎勵及高達８０％的稅務補貼。二是降低首

付比例、按揭利率並提高公積金貸款額度。首季度以來，多個城市首套房首付比例降至２０％（

南寧等），還有提升公積金貸款額度至６０萬及以上（南寧、寧波、瀋陽等），其中瀋陽符合條

件人才公積金貸款額度最高可達２４０萬元。三是放鬆限購限售、放寬落戶標準。衢州更是成為

全國首個放鬆限購限售的城市。各地不斷出台放寬落戶標準及租賃落戶條件（南昌、嘉興、上海

臨港新區），其中浙江省（除杭州市區）全面放開專科以上學生落戶限制。



首季度地產投資企穩，政策放鬆下全年有望維持合理區間運行。２２年首季度房地產開發投

資完成額為２７，７６５億元，同比增長０﹒７％。雖然目前地產基本面數據仍不佳，２０２２

年１至２月商品房銷售面積和銷售額同比下降為９﹒６％和１９﹒３％，但隨著各地利好房地產

政策不斷推出，銷量有望得到改善。在樂觀情景下，預測２２年施工增速１﹒４％，對應投資增

速有望達２﹒７％，全年銷售金額增速為－２﹒７％。



風險提示：房企資金面緊張情況未得到實質性改善。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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