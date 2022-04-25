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25/04/2022 09:28

《股林淘金－林家亨》憂慮狂加息，美股跌千點

　　《股林淘金》上周四（２１日）及上周五（２２日）美國５年期債息一度高過１０年期債息
，形成息率倒掛現象，美股市場的恐慌指數上升，美股全日下跌，道指報跌９８１點，納指下跌
３３５點。但美國電車股表現較大市穩定，Ｔｅｓｌａ微趺０﹒３７％，美國ＡＤＲ的蔚來微升
０﹒１７％、小鵬微升０﹒１３％及理想下跌０﹒６２％。比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ下跌
１﹒９３港元。另有消息報道比亞迪與Ｂｅｎｚ合作的品牌騰勢Ｄ９將會在５月之後推出，售價
約３５萬人民幣起。而比亞迪亦宣布作股份回購計劃，回購的股份用作獎勵員工的福利，用以挽
留對比亞迪有貢獻的員工。
　　預計今日（２５日）港股跟隨上周五美股下跌，可能回補３月中恒指之上升裂口２０１２０
－２０１８５點水平附近，若裂口大部分補回後，投資者將有較大的信心再作重新吸納，故現階
段並不是低位沽售的時機。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨

　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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