【聚焦人幣】人幣即期收跌６６９點穿６﹒５５，五連挫創逾一年低

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣中間價過去四日累挫近１２００點子，在離岸價帶動下

，人民幣今日再度連失多個關口。即期匯率全日暴跌６６９點收報６﹒５５４４，創去年４月９

日以來逾一年新低。即期過去五日連累瀉逾１８００點。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５２６點子，報６﹒５８０５，盤中曾跌穿６﹒５９關，

最低見６﹒５９８０，創２０２０年１１月以來一年半新低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９０９，較上個交易日跌３１３點子，

連跌四個交易日，創２０２１年８月２３日以來逾八個月新低。



＊北京銀行業實行輪崗，市場流動性差，致匯價劇烈波動＊



交易員稱，市場看貶人民幣預期持續升溫，離岸ＣＮＨ跌破６﹒５５關鍵點位後繼續快速走

弱，並帶動在岸匯價連續跌破多個關口，目前境內市場結匯盤明顯轉為觀購匯盤不斷湧出，但在

岸接近６﹒５５關口附近有中資大行出手提供美元流動性；而北京部分銀行實行輪崗後，市場流

動性較差也導致匯價波動明顯加劇。

興業研究研報指出，目前結匯盤呈觀望態勢、購匯盤主導了人民幣匯率變動。在相對基本面

和跨境資金尚未出現根本性扭轉前，人民幣兌美元趨勢性貶值行情將延續，但速率可能發生變化

。考慮到本輪美元指數牛市已近尾聲、未結匯需求仍大，人民幣調整的壓力較前兩輪要小。

（ｊｔ）

