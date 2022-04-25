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25/04/2022 09:17

【聚焦人幣】中銀證券管濤：人民幣急跌主要受外資減持資產所驅動

　　《經濟通通訊社２５日專訊》近期人民幣匯率持續貶值，人幣即期上周五（２２日）大跌
３７５點穿６﹒４８，四連挫創８個月低。人民幣貶值引發了市場的關注，中銀證券全球首席經
濟學家管濤在２４日文章中稱，最近這波人民幣急跌是市場做空壓力的集中宣洩，主要是受離岸
市場驅動，反映外資減持境內人民幣金融資產後，在離岸市場購匯，推動離岸人民幣走弱。
　　管濤指出，當時，俄烏衝突風險外溢疊加中概股監管加強、國內疫情大幅反彈，人民幣匯率
快速回調，一舉抹去年內所有漲幅，之後圍繞去年底的水平反復震蕩。管濤稱，無論３月中下旬
還是近日的調整，都是離岸市場驅動。逆周期因子淡出使用後，央行遵守了中間價報價機制的透
明度原則，沒有對之進行調控。上周無本金交割遠期（ＮＤＦ）隱含的人民幣貶值預期較過去一
個多月有所上升，但並非顯著的水平
　　管濤強調，未來要注意其是收斂還是發散，若是趨於發散則需引起重視，更要關注其背後是
否引發了市場恐慌性搶購和囤積外匯。只要疫情蔓延勢頭得到有效控制，或是防疫措施更加精準
、科學，加上宏觀政策靠前發力、適時加力，經濟復甦前景明朗，市場信心恢復，外資隨時都可
能回來，人民幣匯率也會重新得到支撐
　　不過，若匯率政策僵化，既可能掣肘國內貨幣政策，又可能影響外國投資者信心。（ｃａ）
　　

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