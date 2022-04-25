  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 11:46

《融天納地－溫天納》環球息率及匯率因素難免衝擊市場

　　《融天納地》港股近日持續震盪，再度向下挑戰兩萬關口，當中美國急步加息是其中一個重
要原因，疫情因素是另外一個原因。就內地最新宏觀形勢，受制於疫情的影響，第一季度能維持
４﹒８％的ＧＤＰ同比增長實屬難得，當中基建投資成為需求領域重要的支撐因素，可選消費則
因疫情衝擊而弱化，成為壓抑需求的重要因素。與此同時，內地房地產投資依舊受壓，同比增長
速度持續低迷，而製造業投資亦有所回落。關於內地經濟政策走向，《人民日報》早前刊登「當
前中國經濟十問」文章，提供了重要的啟示。針對經濟下滑，就業壓力首當其衝，成為目前經濟
工作的重中之重，解決之道不僅要通過釋放內需、穩定外貿來維穩經濟、穩住市場主體，還要通
過「抓基本、保重點、拓空間」有針對性地推動供需匹配。而在內地房地產市場領域，文章強調
必須牢牢守住「房住不炒」的定位，同時也指出保持房地產業良性循環和健康發展的重要性，要
努力實現穩地價、穩房價、穩預期目標。外需增長將進一步受壓，消費復甦仍待確定，「原材格
上漲、企業效益水平下降以及疫情等因素」仍將對投資帶來影響的情況下，估計各領域的穩定政
策仍將繼續推進。
　
　　觀察內地高頻數據，在下遊領域，房地產成交略有反彈，農產品批發價格２００指數則繼續
下跌，主要在於蔬菜價格回落）。在中遊領域，鋼鐵價格波動中微升，水泥價格持續反彈。在上
遊領域，動力煤價格窄幅波動，焦煤和焦炭價格則見頂回落。較為明顯的是有色金屬價格維持強
勢，其中鋅價再創新高，鋁價則見底反彈。貴金屬價格繼續攀升，原油價格則維持波動下跌，反
映出價格因素的挑戰。
　
　　就在潛在通脹的前提下，人行早前並無如預期減息，不過，在美國強烈加息下，導致人民幣
匯率下滑，Ａ股和債市均出現一定的調整調整。不過，投資者感到疑惑的是，日圓匯率創下近二
十年新低，貶值幅度更為突出，但日經指數卻出現上升，因由值得研究。筆者在上周四經濟通「
中環人」欄目中有詳細分析，讀者可參考筆者對人民幣匯率及股債市場短線前景的細節分析。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
財經熱話25/04/2022
【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金