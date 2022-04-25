《融天納地－溫天納》環球息率及匯率因素難免衝擊市場

《融天納地》港股近日持續震盪，再度向下挑戰兩萬關口，當中美國急步加息是其中一個重

要原因，疫情因素是另外一個原因。就內地最新宏觀形勢，受制於疫情的影響，第一季度能維持

４﹒８％的ＧＤＰ同比增長實屬難得，當中基建投資成為需求領域重要的支撐因素，可選消費則

因疫情衝擊而弱化，成為壓抑需求的重要因素。與此同時，內地房地產投資依舊受壓，同比增長

速度持續低迷，而製造業投資亦有所回落。關於內地經濟政策走向，《人民日報》早前刊登「當

前中國經濟十問」文章，提供了重要的啟示。針對經濟下滑，就業壓力首當其衝，成為目前經濟

工作的重中之重，解決之道不僅要通過釋放內需、穩定外貿來維穩經濟、穩住市場主體，還要通

過「抓基本、保重點、拓空間」有針對性地推動供需匹配。而在內地房地產市場領域，文章強調

必須牢牢守住「房住不炒」的定位，同時也指出保持房地產業良性循環和健康發展的重要性，要

努力實現穩地價、穩房價、穩預期目標。外需增長將進一步受壓，消費復甦仍待確定，「原材格

上漲、企業效益水平下降以及疫情等因素」仍將對投資帶來影響的情況下，估計各領域的穩定政

策仍將繼續推進。



觀察內地高頻數據，在下遊領域，房地產成交略有反彈，農產品批發價格２００指數則繼續

下跌，主要在於蔬菜價格回落）。在中遊領域，鋼鐵價格波動中微升，水泥價格持續反彈。在上

遊領域，動力煤價格窄幅波動，焦煤和焦炭價格則見頂回落。較為明顯的是有色金屬價格維持強

勢，其中鋅價再創新高，鋁價則見底反彈。貴金屬價格繼續攀升，原油價格則維持波動下跌，反

映出價格因素的挑戰。



就在潛在通脹的前提下，人行早前並無如預期減息，不過，在美國強烈加息下，導致人民幣

匯率下滑，Ａ股和債市均出現一定的調整調整。不過，投資者感到疑惑的是，日圓匯率創下近二

十年新低，貶值幅度更為突出，但日經指數卻出現上升，因由值得研究。筆者在上周四經濟通「

中環人」欄目中有詳細分析，讀者可參考筆者對人民幣匯率及股債市場短線前景的細節分析。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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