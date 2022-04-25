《匯市一周－徐惠芳》觀望美歐數據，各央行政策不一，美元續強勢

《匯市一周》本周有多項重要經濟數據，周四（２８日）美國公布首季本地生產總值

（ＧＤＰ）初值及周五（２９日）開市前公布的美國３月個人消費開支（ＰＣＥ）指數。市場預

期，美國首季ＧＤＰ增長將大幅放緩１﹒１％，遠低於去年第４季的６﹒９％。ＰＣＥ指數被聯

儲局視為通脹指標，而２月核心ＰＣＥ指數按年升５﹒４％。歐洲經濟數據，包括周五的歐元區

首季ＧＤＰ初值及４月消費物價指數（ＣＰＩ）。市場預期，４月ＣＰＩ將按年升７﹒４％。



美匯指數一度升至１０１，其後下跌；本月至今，美匯指數已升２﹒３％，有望創下

２０２１年６月以來的最大月度升幅。美聯儲主席鮑威爾表示，在美聯儲５月３至４日的會議上

，加息５０個基點將是選項之一，屆時美聯儲將批准下次加息，預計今年還會有一系列加息措施

。



聯邦基金利率期貨已開始消化市場預期，從下月政策會議開始連續三次加息５０個基點，

１２月隱含利率約為２﹒７１％。鮑威爾講話後，市場對美聯儲政策立場愈來愈激進的擔憂升溫

，令國債承壓，尤其是短期國債，利率上揚拖累美股走低。美匯指數上周五（２２日）收於

１０１﹒１１水平，趨勢往上，下方支持１００﹒７０、１００﹒２０、９９﹒８０、

９９﹒２０。



全球能源價格高企，俄烏戰事令歐洲供應鏈繼疫情後再度緊張，引起資源及糧食價格上升，

相信短期內難以令高企的通脹問題降溫。上周歐元區公布３月ＣＰＩ通脹數據終值後，本周將公

布４月ＣＰＩ通脹數據初值，市場預期，歐元區４月通脹，年率初值為７﹒５％，較３月的

７﹒４％微升。



上周歐洲央行行長拉加德表示，歐元區通脹問題未來有機會受控，歐洲央行無意加快收緊貨

幣政策。有其他委員表示，央行可能最快在７月加息並保留現時資產購債計劃，目的是紓緩通脹

壓力。言論一出，歐元兌美元曾一度升至１﹒０９００水平，其後因美國聯儲局主席鮑威爾的強

鷹言論，打壓歐元升幅，跌至１﹒０８邊緣。



技術上，近期歐元兌美元在１﹒０７至１﹒０９水平徘徊，整體趨勢向下，周線圖顯示，歐

元兌美元由２０１８年初開始下行，直至２０２０年第二季跌至１﹒０６６０後結束。近期跌浪

則自２０２１年初開始，目前仍在尋底，若跌浪再次在１﹒０６水平結束後反彈，將有望展開升

浪，關鍵是歐洲央行貨幣政策會否開始收緊貨幣政策。



近期日圓下跌吸引市場及日本央行關注。自年初美國宣布啟動加息，美元重拾強勢，令利差

交易增加，日圓展開跌浪。近兩季，七大主要央行因持續通脹而加息，現時多國國債收益率與日

本國債收益率大幅度拉闊，推動日圓下跌。技術上，美元兌日圓突破２０１５年５月的１２５高

位後，曾挑戰１３０關口。本周關注日本央行議息，貨幣政策展望與應付日圓貶值問題受到關注

，投資者宜先觀望再部署。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



