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即市新聞

25/04/2022 15:31

《匯市一周－徐惠芳》觀望美歐數據，各央行政策不一，美元續強勢

　　《匯市一周》本周有多項重要經濟數據，周四（２８日）美國公布首季本地生產總值
（ＧＤＰ）初值及周五（２９日）開市前公布的美國３月個人消費開支（ＰＣＥ）指數。市場預
期，美國首季ＧＤＰ增長將大幅放緩１﹒１％，遠低於去年第４季的６﹒９％。ＰＣＥ指數被聯
儲局視為通脹指標，而２月核心ＰＣＥ指數按年升５﹒４％。歐洲經濟數據，包括周五的歐元區
首季ＧＤＰ初值及４月消費物價指數（ＣＰＩ）。市場預期，４月ＣＰＩ將按年升７﹒４％。
　
　　美匯指數一度升至１０１，其後下跌；本月至今，美匯指數已升２﹒３％，有望創下
２０２１年６月以來的最大月度升幅。美聯儲主席鮑威爾表示，在美聯儲５月３至４日的會議上
，加息５０個基點將是選項之一，屆時美聯儲將批准下次加息，預計今年還會有一系列加息措施

　
　　聯邦基金利率期貨已開始消化市場預期，從下月政策會議開始連續三次加息５０個基點，
１２月隱含利率約為２﹒７１％。鮑威爾講話後，市場對美聯儲政策立場愈來愈激進的擔憂升溫
，令國債承壓，尤其是短期國債，利率上揚拖累美股走低。美匯指數上周五（２２日）收於
１０１﹒１１水平，趨勢往上，下方支持１００﹒７０、１００﹒２０、９９﹒８０、
９９﹒２０。
　
　　全球能源價格高企，俄烏戰事令歐洲供應鏈繼疫情後再度緊張，引起資源及糧食價格上升，
相信短期內難以令高企的通脹問題降溫。上周歐元區公布３月ＣＰＩ通脹數據終值後，本周將公
布４月ＣＰＩ通脹數據初值，市場預期，歐元區４月通脹，年率初值為７﹒５％，較３月的
７﹒４％微升。
　
　　上周歐洲央行行長拉加德表示，歐元區通脹問題未來有機會受控，歐洲央行無意加快收緊貨
幣政策。有其他委員表示，央行可能最快在７月加息並保留現時資產購債計劃，目的是紓緩通脹
壓力。言論一出，歐元兌美元曾一度升至１﹒０９００水平，其後因美國聯儲局主席鮑威爾的強
鷹言論，打壓歐元升幅，跌至１﹒０８邊緣。
　
　　技術上，近期歐元兌美元在１﹒０７至１﹒０９水平徘徊，整體趨勢向下，周線圖顯示，歐
元兌美元由２０１８年初開始下行，直至２０２０年第二季跌至１﹒０６６０後結束。近期跌浪
則自２０２１年初開始，目前仍在尋底，若跌浪再次在１﹒０６水平結束後反彈，將有望展開升
浪，關鍵是歐洲央行貨幣政策會否開始收緊貨幣政策。
　
　　近期日圓下跌吸引市場及日本央行關注。自年初美國宣布啟動加息，美元重拾強勢，令利差
交易增加，日圓展開跌浪。近兩季，七大主要央行因持續通脹而加息，現時多國國債收益率與日
本國債收益率大幅度拉闊，推動日圓下跌。技術上，美元兌日圓突破２０１５年５月的１２５高
位後，曾挑戰１３０關口。本周關注日本央行議息，貨幣政策展望與應付日圓貶值問題受到關注
，投資者宜先觀望再部署。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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