《金石為開－黃威》鮑威爾釋放強烈鷹派信號，黃金承壓加劇

《金石為開》上周美聯儲再度向市場釋放強烈的緊縮信號，令投資者對美聯儲加速加息的預

期升溫。美元指數繼續走高，逐漸逼近２０２０年３月的短暫高位。美股輕微反彈後掉頭繼續向

下，錄得周線三連跌。高通脹及俄烏衝突對黃金的支持有限，金價在沖高後迅速下挫，全周累計

下跌２﹒１％，幾乎完全回吐了早前兩周的升幅。



美聯儲主席鮑威爾於上周四表示，加快加息步伐以及提前進行任何調節是合適的，他明確表

示下個月將討論加息５０個基點。實際上，市場基本已經消化了５月會議加息５０個基點，不過

鮑威爾還暗示未來同等幅度加息的可能。而且他認為美國勞動力市場過熱，美聯儲將給就業市場

降溫。此前美聯儲鮮有對勞動力市場有過如此激進地評論，可見當局對於加速緊縮以應對高通脹

的決心。



在通脹持續維持高位的背景下，黃金固然能夠獲得一定支持。但美聯儲去年一直對通脹反應

過慢，導致今年必須加大政策轉向的力度，這很可能會出現矯枉過正的後果。因此在鮑威爾此番

講話過後，可以預料到中短線加速緊縮的負面衝擊或將對黃金造成更大影響，從而壓制金價表現

。當前市場已押注美聯儲在５月、６月和７月會議均至少加息５０個基點，甚至在６月及７月出

現加息７５個基點的可能性。



近期金價的走勢也明顯反映出多頭開始變得力不從心，最近一波反彈的高度顯著低於３月份

，僅短暫觸及２０００美元。雖然金價暫時守住了１９３０美元左右的成交密集區，但日線

ＲＳＩ和ＭＡＣＤ都已經正式由強轉弱。周線來看，黃金也將在未來一兩周面臨拐點，ＭＡＣＤ

若轉為死叉，後市情況將不容樂觀。１８９０美元將是極為重要的低位支持。



本周重點關注美國和歐元區一季度ＧＤＰ初值以及美國３月ＰＣＥ物價指數。

《六福金融分析師 黃威》



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