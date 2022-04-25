《缸邊隨筆－石鏡泉》一ＹＥＮ知秋

《缸邊隨筆》日圓近日大跌，兌美元由今年３月初的１１５跌至近日的１２８（美元兌日圓

，如兌得日圓愈多即日圓弱，兌得日圓愈少即日圓強），這個跌速，使到美財長耶倫在Ｇ２０會

上，也和日財相商議，要減緩日圓的跌勢，即是要干預日外匯市場。



９０年代，美德央行（是，無搞錯，當年未有歐元還有馬克，德央行是ＢＵＰＡ），在某個

日本星期一早上，跨境干預日匯。日本星期一早上，即是德國仍在睡夢時，德央行已開工，顯見

其干預之決心，結果就一干便成。講這舊事，是，且看美日今次有幾大決心，去抗炒家。



當日圓利率是零或近零，而美１０年債息是升近３厘時，以外匯對沖費用是２％至２﹒５％

計，借入零息的日圓，買入３厘息的美１０年債，用２％去做對沖，還有１厘利潤。炒家只要有

Ｃｒｅｄｉｔｌｉｎｅ，打個電話就可以輕易地賺１厘，如不對沖，就可賺３厘，自然有不少日

圓會被沽，日圓兌美元便跌。



除了這個金融炒賣外，日圓弱，對美國經濟有重大衝擊。９０年代，美國佳士拿車廠瀕臨破

產，美國政府要救佳士拿（因為美坦克車是用佳士拿引擎，所以佳士拿又算不算是國企？）找來

Ｉａｃｏｃｃａ做其總裁，他允收１元薪酬，到佳士拿賺到錢後，才拿足額薪酬。佳士拿是被救

下來了，但不全是他功勞，他計過造車成本，只要日圓在１１０下，美國汽車就有競爭力，如日

圓弱即日圓在１１１，美國汽車就沒有了競爭力。所以自他提出這個１１０理論之後，美國就一

直把日圓壓在這水平左右。



這個１１０隨物價變化是有所變化，但原則一樣，日圓不可過弱。如日圓是長期（指一年以

上）在１１５至１２０左右，美國汽車或其他與日本有競爭的產品，就會輸給日本貨。為了要保

障美國貨（尤其是汽車）的銷量╱經濟，美國一定要日圓強，最好是升至１００日圓或以下。所

以耶倫要出馬了，能否成功？一句：賠錢生意無人做，殺頭生意有人幹，利之所在，便是炒家之

所向。



要增加炒家成本，日息要加便是，加至３厘息吖，就會再無人借ＹＥＮ去買美債，果真出現

，耶倫又會歡喜嗎？



一直以來外資是美國國債的主要買家，這些外資，又以歐、英、加、日資金為主。由於近月

通脹升，歐洲的債息亦見上升，而歐央行亦擬退市，這亦會吸納了歐元資金，此即會少了資金去

買美債，這部分解釋了近日美債息急升之因。



耶倫要面對的，是買美債資金減少，但又要遏止炒家沽日圓來買美債，不易吧！



另一個方法是，美債息回下，回至２厘下，才可以遏止膽小而又要做外？對？的炒家。但美

債息要短期內回下，可以嗎？



對俄羅斯油氣禁運是於４月２１日才開始，屆時油價會升還是跌？已有大行估，會升至

１８５美元╱桶。



除油價外，糧價在之後一、兩年也一定會升。烏克蘭是歐洲的糧倉，左看右看，戰事不易在

５月便完結。此即據烏克蘭農業部的耕種時間表，薏米、粟米、黍、米、大豆、葵花籽的下種期

都會被錯過，到年底能有幾多收成？不好估。



一個量度大宗原料價格的大宗商品指數（ＣＲＢ ｉｎｄｅｘ）在今年就升爆表，是自

１９１５年以來最高的升１４４％。



這些都是實體價格的上升，ＱＥ、ＱＴ都控不來，唯一會脫韁的，是美國的債息。



一ＹＥＮ知秋，看美日怎應對日圓的走弱了。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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