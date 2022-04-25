【特首選舉】李家超落區探訪劏房戶，探討壓縮土地供應及建屋流程

《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官選舉候選人李家超昨日（２４日）分別到油麻地、佐

敦探訪基層住戶及慈善團體「新家園協會」，提出讓基層選擇入住新落成但未有社區配套的屋邨

，以及探討壓縮土地供應及建屋流程，強調房屋問題積累已久，是解決其他社會問題的重要鎖匙

。

李家超活動結束後見記者總結行程。他表示明白基層家庭對房屋需求殷切，如果當選，會在

這方面努力。港澳辦主任夏寶龍去年提出「告別劏房」，被問到有否「告別劏房」時間表，他重

申自己是實事求是的人，「我希望我向市民所講的，都能夠做到，所以我不是純粹講口號，我是

真真正正希望有成果。」他又指，本星期內會完成政綱，從著墨如何增加土地供應、壓縮建屋程

序，「加快、加量，以及爭取新空間、新做法」。



＊政綱大致成形，目標本周內完成＊



閉門寫政綱多日，李家超指政綱已大致成形，目標本周內完成。他又指，房屋問題是重中之

重，亦是解決多項問題的鎖匙，不會低估難度，並指土地供應方面涉及不少程序及統籌工作，建

造上亦有不同環節，會研究減省或壓縮相關程序，加快建樓。他指自己重視政綱，正積極進行，

當中大部分已成形。



＊強調香港已有新聞自由不須「捍衞」＊



至於有無計劃與香港記者協會會面，李家超指，知道記協有一些資料要向政府提供（指勞工

處要求記協提交資料一事）。他表示在政府和他們處理完所需的事情之後，才有可能與記協接觸

。

被問到捍衞新聞自由，李家超反指不會用「捍衞」一詞，每天大家都在從事相關工作：「新

聞自由在香港是一直存在的，我覺得不需要用『捍衞』這個字，已經是存在的東西就存在，而且

我是非常重視新聞自由。」不過他重申，新聞的行為和活動必須符合法律原則。（ｈｙ）

