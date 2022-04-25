  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2022 09:26

【特首選舉】李家超落區探訪劏房戶，探討壓縮土地供應及建屋流程

　　《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官選舉候選人李家超昨日（２４日）分別到油麻地、佐
敦探訪基層住戶及慈善團體「新家園協會」，提出讓基層選擇入住新落成但未有社區配套的屋邨
，以及探討壓縮土地供應及建屋流程，強調房屋問題積累已久，是解決其他社會問題的重要鎖匙

　　李家超活動結束後見記者總結行程。他表示明白基層家庭對房屋需求殷切，如果當選，會在
這方面努力。港澳辦主任夏寶龍去年提出「告別劏房」，被問到有否「告別劏房」時間表，他重
申自己是實事求是的人，「我希望我向市民所講的，都能夠做到，所以我不是純粹講口號，我是
真真正正希望有成果。」他又指，本星期內會完成政綱，從著墨如何增加土地供應、壓縮建屋程
序，「加快、加量，以及爭取新空間、新做法」。

＊政綱大致成形，目標本周內完成＊

　　閉門寫政綱多日，李家超指政綱已大致成形，目標本周內完成。他又指，房屋問題是重中之
重，亦是解決多項問題的鎖匙，不會低估難度，並指土地供應方面涉及不少程序及統籌工作，建
造上亦有不同環節，會研究減省或壓縮相關程序，加快建樓。他指自己重視政綱，正積極進行，
當中大部分已成形。

＊強調香港已有新聞自由不須「捍衞」＊

　　至於有無計劃與香港記者協會會面，李家超指，知道記協有一些資料要向政府提供（指勞工
處要求記協提交資料一事）。他表示在政府和他們處理完所需的事情之後，才有可能與記協接觸

　　被問到捍衞新聞自由，李家超反指不會用「捍衞」一詞，每天大家都在從事相關工作：「新
聞自由在香港是一直存在的，我覺得不需要用『捍衞』這個字，已經是存在的東西就存在，而且
我是非常重視新聞自由。」不過他重申，新聞的行為和活動必須符合法律原則。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/04/2022
溫傑：招行績差且不明朗因素多　不建議買入
大行報告25/04/2022
【大行炒D乜】券商齊降招行目標價　麥格理$41最熊
財經熱話25/04/2022
【陶觀天下】聯儲強硬債市動盪　油價高企日圓暴挫
財經熱話25/04/2022
【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元
財經熱話22/04/2022
《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥
中國故事22/04/2022
《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍　維穩力不從心滬指周挫近4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金