【紓困措施】羅致光下午二時晤傳媒，公布保就業計劃推行詳情

《經濟通通訊社２５日專訊》勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監何珮玲

今日下午二時在政府總部演講廳，就「２０２２保就業」計劃的推行詳情舉行記者會。

「２０２２保就業」計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人施道偉亦會出席。（ｃｌ）

