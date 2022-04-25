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25/04/2022 09:39

【紓困措施】羅致光下午二時晤傳媒，公布保就業計劃推行詳情

　　《經濟通通訊社２５日專訊》勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監何珮玲
今日下午二時在政府總部演講廳，就「２０２２保就業」計劃的推行詳情舉行記者會。
　　「２０２２保就業」計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人施道偉亦會出席。（ｃｌ）

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