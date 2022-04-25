【新冠疫苗】聶德權：２７名政府僱員不符疫苗通行證要求無故缺勤

《經濟通通訊社２５日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，截至本月初，有２７名政府人

員，包括２２名公務員及５名其他政府僱員，因為未符合「疫苗通行證」措施而無故缺勤，其中

５人已離職，對其他個案會採取相應行動。至於有關使用假安心出行的個案，已交到刑事調查跟

進。

對於有議員提到有人在網上發布，不滿公務員要接種疫苗的措施及要用安心出行規定，聶德

權在立法會一個委員會會議上表示，不覺得收到很多不滿投訴，最主要是看有關措施的落實是否

順利，以及政府人員的接種情況，如果發現有政府人員違規會嚴肅跟進，將按紀律程序處理。



＊９８％政府僱員已打兩針＊



聶德權說，根據局方「疫苗通行證」安排，政府僱員須在本月１日前要完成接種第二劑新冠

疫苗，在下月１６日前要接種第三劑疫苗。他相信在下月１６日執行相關新規定並無大問題。

聶德權指，截至本月８日，分別超過９９％及９８％的政府僱員，已接種一劑及兩劑新冠疫

苗。他說，第五波疫情至今，政府部門累計有約４﹒６萬名政府僱員感染新冠病毒，佔整體政府

僱員２４﹒３％，涉及７８個局及部門，當中九成半人已康復及復工。（ｃｌ）

