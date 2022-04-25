【外圍經濟】美、歐、英通脹形勢各有不同

《經濟通通訊社２５日專訊》雖然全球主要經濟體均面對高通脹威脅，但《彭博經濟研究》

指出，美國、歐元區及英國面對的通脹形勢並非相同。



＊美國就業強勁加劇高通脹＊



美國受到能源價格上升的衝擊小得多，但成本壓力的影響更為廣泛。因需求增長快於供應，

令商品價格飆升，強勁的就業市場亦推動了服務價格上升，加大了高通脹變得根深蒂固的危險。

儘管有跡象表明，通脹可能已見頂，但聯儲局仍然有必要作出強力回應。目前金融市場預期

聯儲局將於下周召開的貨幣政策會議加息５０個基點，《彭博經濟研究》則預期到今年底仍將加

息１７５個基點。



＊歐元區高通脹源自能源＊



至於歐元區方面，能源成本佔２０２１年１月以來調和式通脹率絕大部分升幅，原因在於對

俄羅斯天然氣供應不健康的依賴。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，天然氣價格出現飆升。

《彭博經濟研究》指出，目前還沒有跡象顯示通脹對薪酬產生顯著的二次效應，意味歐洲央行

在加息變為當務之急之前還有時間。即使如此，歐洲央行管委會還是尤為關注就業市場的緊張局

面，而《彭博經濟研究》認為９月加息的可能性愈來愈高。



＊英國高通脹來自多方面＊



英國則在經歷全方位的通脹，而且由於能源成本上升對ＣＰＩ籃子的滯後影響，英國通脹勢

將很快超過美國物價升幅。商品價格走勢與美國類似。這既反映了全球需求與供應不相配的現狀

，亦反映了英國脫歐的一些影響。服務業通脹的上升速度超過歐洲大陸，但卻遠低於美國。

對於英倫銀行行長巴利（Ａｎｄｒｅｗ Ｂａｉｌｅｙ）及貨幣政策委員會而言，有充分理

由擔心成本上升的壓力，特別是有明確證據顯示就業市場緊絀的情況，但服務業通脹並未大幅上

升，令英倫銀行較聯儲局有更大的喘息空間。這意味著英倫銀行有空間去平衡以下矛盾－大幅加

息以抑制通脹預期失控的風險、採取更溫和的路線、避免創紀錄的生活成本壓力對英國家庭造成

擠壓。《彭博經濟研究》預期英倫銀行在５月份會議上將會加息２５個基點，然後暫告一段落，

直到需求衝擊最激烈的階段過去。（ｐｃ）



