《國企紅籌》中興通訊（７６３）再發超短融，累計１１５億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，在上周
五發行今年度第２１期超短期融資券（超短融），發行額５億元（人民幣．下同），令已發行尚
未到期的超短融合計１１５億元。
該集團指，有關超短融期限為６９天，單位面值為１００元，發行利率為２﹒１５％，兌付
日期為６月３０日，超短融所募集資金已經全部到帳，將用於兌付承兌匯票。北京銀行為主承銷
商。（ｗｈ）
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