招商銀行（０３９６８）首季盈利３６０億人幣，升１３％

《經濟通通訊社２５日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，截至３

月３１日止首季純利３６０﹒２２億元（人民幣．下同），同比升１２﹒５２％，每股盈利

１﹒４３元。

該行指，營業淨收入９１９﹒９９億元，增８﹒４３％；淨利息收入５４４﹒６４億元，增

９﹒９７％；非利息淨收入３７５﹒３５億元，增６﹒２７％；信用減值損失２１５﹒２３億元

，增４﹒７６％。年化後股東平均總資產收益率和年化後股東平均淨資產收益率分別為

１﹒５４％和１９﹒２４％，分別增０﹒０４和減少０﹒３個百分點。

該行指，與去年末比較，於３月底資產總額約９﹒４２萬億元，增１﹒８％；貸款和墊款總

額約５﹒７６萬億元，增３﹒３８％；客戶存款總額６﹒６８萬億元，增５﹒２５％，不良貸款

餘額５４１﹒３８億元，增３２﹒７６億元；不良貸款率０﹒９４％，一級資本充足率

１２﹒７１％，一級資本充足率１４﹒８９％，資本充足率１７﹒２９％。



＊原行長田惠宇被調查＊



另外，該行指，根據中央紀委國家監委網站在上周五披露的信息，該行原黨委書記、行長田

惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。目前，該行常務副

行長王良主持銀行工作，經營管理運行正常。（ｗｈ）。



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

