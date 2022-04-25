《日入而息》恒指五連跌失兩萬關，傳人行召集金融機構與房企開會

《今天重點》

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據報人行召集金融機構與房企開會，討論不良資產處置

余偉文：外匯基金或陷股債匯打擊，四項部署應對市場波動

保就業本周五接受申請為期兩周，首批資助５月初發放；僱主可以四個身份申請保就業計劃，須

符合四個條件；羅致光稱盡最大努力於今屆任期完成取消強積金對沖修例

李家超本周公布政綱，料增設副司長、推動明日大嶼

基金公會表示港府應提供通關時間表，倡取消航班熔斷

本港新增４３１宗確診，核酸檢測陽性２４２宗；本港再多１８名患者染疫亡，６人來自院舍

北京朝陽區劃定臨時管控範圍，居民足不出戶居家辦公；北京現搶買購潮，胡錫進料北京不會重

演上海「悲劇」

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《即日市況》

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恒指全日低收７６９點報１９８６９，科指低收１９４點報３８０６

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《深滬股市》

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滬指瀉５％近兩年低，京城局部封控，人幣大跌外資撤

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《美元匯價》

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歐央縱使加息力度亦不及聯儲，歐元仍處劣勢

歐元最新報１﹒０７２３╱２７，日圓最新報１２８﹒１８╱２１

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《公司資訊》

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中國管業（００３８０）建議更新貸款協議

中海外宏洋（０００８１）首季經營溢利增長１９％至９﹒１４億元人民幣

上海商業銀行去年綜合稅後溢利增加６％至２９億元

匯控（００００５）股東建議分拆亞洲業務，指地緣政治風險上升

建成控股（０１６３０）上周斥２４３５萬元購７﹒６萬股港交所股份

Ｋ２Ｆ＆Ｂ（０２１０８）於潛在集體銷售項下出售新加坡物業

中銀香港（０２３８８）加強金融科技的研發質量和可持續發展

富豪國際（０００７８）建構Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ首個綠色都市

中電（００００２）恢復抄讀電表及帳單派遞服務

中播控股（００４７１）已完成收購「亞洲之星」衛星系統平台

渣打香港購入Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ虛擬地皮

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《國企紅籌》

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中國交建（０１８００）首季新簽合同額按年升４﹒９％

天津銀行（０１５７８）擬發行規模不超過３００億元人民幣金融債券

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《神州民企》

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德信服務（０２２１５）違規漏報為第三方貸款５億元人民幣擔保兼質押

旭輝控股（００８８４）到期贖回票據涉資７﹒２億元人民幣

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《中國要聞》

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習近平到中國人民大學考察，促進思政課教育改革創新

上海松江區首次實現社會面清零

多家券商ＡＰＰ因違規被通報，財通等稱屬非官方版本

菜鳥逾六成在滬站點已恢復送貨

嚴厲打擊偽造買賣涉疫通行證，上海警方已抓獲３４人

發改委表示積極擴大有效投資，應對國內外環境變化衝擊

上海一公寓負責人轉賣雲南捐贈物資，已被警方控制

疫情來襲，首季上海經濟僅增３﹒１％，不及全國增速

快手原副總裁趙丹陽受賄侵佔７５６萬，一審獲刑七年

人行百億逆回購利率持平，人行降準２５點子今日生效

能源局副局長表示煤電仍長期承擔保障電力安全重要作用

公募基金一季報表示下跌影響信心，市場總規模下降

寧德時代出於「謹慎性原則」推遲發布首季業績

發改委要求風電光伏基地加強管理，防止大面積脫網

國辦要求進一步釋放消費潛力，金融向實體經濟讓利

人社部等四部門：選擇部分城市先試行一年個人養老金

習近平致電祝賀馬克龍連任法國總統

據報人行召集金融機構與房企開會，討論不良資產處置

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《寶島快訊》

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台股收挫２﹒４％創逾半年低，鴻海稱昆山廠區停運

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《其他消息》

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香港民研鍾劍華離港赴英，曾被警方引國安法約談

戴耀廷承認４項選舉舞弊及非法行為罪

保就業本周五接受申請為期兩周，首批資助５月初發放

僱主可以四個身份申請保就業計劃，須符合四個條件

陸金所香港推認購綠債優惠，新客戶獲投資現金券

羅致光稱盡最大努力於今屆任期完成取消強積金對沖修例

首季存續理財產品收益同比降１﹒８％至２０５８億元

畢馬威調查指半數受訪者預期轉工將獲加薪兩成或以上

中原按揭表示首季轉按按季減７﹒７％，中銀巿佔率第一

十大屋苑周末成交減至１７宗，新盤分薄客源

深股通額度全日用１６﹒８億元，外資結束連兩日淨流入；滬股通額度全日淨流出３７﹒６２億

元

ＷｅＬａｂ成首間獲發牌推智能理財顧問服務虛擬銀行

ＬＭＥ計劃７月底退出黃金和白銀期貨服務

Ｔａｐ ＆ Ｇｏ受惠消費券總交易金額按年增逾１６倍

富邦銀行與香港品質保證局簽署綠色金融策略合作協議

記協表示本港新聞自由非常脆弱，仍然需要捍衞

鰂魚涌海裕街臨海地段開始招標，７月７日截標

ＭＯＮＡＣＯ ＭＡＲＩＮＥ周四第二輪銷售１１２伙

張智威料認購人數較ｉｂｏｎｄ少，最樂觀每人中十手

政府綠債明起接受認購，銀行券商優惠盡掌握！

星展料綠債超購３至４倍，建議抽五至十手已足夠

中國太保首次發表可持續發展報告，彰顯高質量發展決心

瑞士百達資產管理：僅３成受訪者聽過或理解ＥＳＧ投資

九巴１６部國產單層電動巴士投入服務

羅兵咸永道與ＣＤＰ簽訂戰略合作協議，提供低碳轉型專業服務

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《俄烏開戰》

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俄央行即日起改變外幣兌盧布匯率計算方式

反俄宣傳片將天皇與希魔同列，烏國向日本認錯兼刪片

奧地利外長反對烏克蘭快速加入歐盟

華府證國務卿及防長訪烏，欲提供遠程炮火

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《特首選舉》

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李家超本周公布政綱，料增設副司長、推動明日大嶼

傳競選辦副主任莫樹聯、黃元山和黃英豪可能加入政府

據報李家超擬同時推動北部都會區及明日大嶼

李家超競選辦：已收７３個機構的青年政策建議書

李家超落區探訪劏房戶，探討壓縮土地供應及建屋流程

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《新冠肺炎》

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本港新增４３１宗確診，核酸檢測陽性２４２宗

本港再多１８名患者染疫亡，６人來自院舍

外交部表示中國堅定推進Ｏｍｉｃｒｏｎ阻擊戰不會躺平

上海明起對全市「三區」內人員進行全員核酸篩查

中國海關對南韓、緬甸兩家企業採取緊急預防性措施

京東七鮮、美團買菜等北京門店備貨量提高２至３倍

何栢良稱熔斷機制對復常功效不大

內地新增本土及無症狀再破２萬宗，北京疫情防控升級

北京昨增１４例確診，朝陽區本周３次核酸，居民搶購

北京暫停旅行社經營「在京團隊旅遊」業務

北京朝陽區劃定臨時管控範圍，居民足不出戶居家辦公

北京現搶買購潮，胡錫進料北京不會重演上海「悲劇」

北京昌平北七家鎮劃分封控區、管控區

台灣總統辦公室有６宗確診，本土確診昨日突破五千宗

基金公會表示港府應提供通關時間表，倡取消航班熔斷

姚柏良稱調整入境防控措施對旅遊界幫助不大

山東煙台新冠病例基因首現Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種

恒隆捐贈１萬個抗疫愛心包予方艙醫院及有需要人士

政府提醒處所盡快更新「驗證二維碼掃瞄器」應用程式

梁萬年稱堅持動態清零不動搖，「躺平」將是災難

聶德權稱第五波疫情至今，逾七成公務員參與抗疫

醫管局表示如有第６波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應

騰訊北京地區今日起上班採用Ａ╱Ｂ班形式

外媒表示中國內地研批准使用復必泰疫苗

聶德權稱２７名政府僱員不符疫苗通行證要求無故缺勤

緬甸疫苗接種紀錄獲港府認可，本周三生效

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