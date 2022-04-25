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即市新聞

25/04/2022 19:26

《日入而息》恒指五連跌失兩萬關，傳人行召集金融機構與房企開會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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據報人行召集金融機構與房企開會，討論不良資產處置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余偉文：外匯基金或陷股債匯打擊，四項部署應對市場波動　　　　　　　　　　　　　　　　
保就業本周五接受申請為期兩周，首批資助５月初發放；僱主可以四個身份申請保就業計劃，須
符合四個條件；羅致光稱盡最大努力於今屆任期完成取消強積金對沖修例　　　　　　　　　　
李家超本周公布政綱，料增設副司長、推動明日大嶼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基金公會表示港府應提供通關時間表，倡取消航班熔斷　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４３１宗確診，核酸檢測陽性２４２宗；本港再多１８名患者染疫亡，６人來自院舍　
北京朝陽區劃定臨時管控範圍，居民足不出戶居家辦公；北京現搶買購潮，胡錫進料北京不會重
演上海「悲劇」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收７６９點報１９８６９，科指低收１９４點報３８０６
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指瀉５％近兩年低，京城局部封控，人幣大跌外資撤
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐央縱使加息力度亦不及聯儲，歐元仍處劣勢　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７２３╱２７，日圓最新報１２８﹒１８╱２１
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　中國管業（００３８０）建議更新貸款協議　　　　　　　　　　　　　　
　　中海外宏洋（０００８１）首季經營溢利增長１９％至９﹒１４億元人民幣
　　上海商業銀行去年綜合稅後溢利增加６％至２９億元　　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）股東建議分拆亞洲業務，指地緣政治風險上升　　　　
　　建成控股（０１６３０）上周斥２４３５萬元購７﹒６萬股港交所股份　　
　　Ｋ２Ｆ＆Ｂ（０２１０８）於潛在集體銷售項下出售新加坡物業　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）加強金融科技的研發質量和可持續發展　　　　　
　　富豪國際（０００７８）建構Ｔｈｅ　Ｓａｎｄｂｏｘ首個綠色都市　　　
　　中電（００００２）恢復抄讀電表及帳單派遞服務　　　　　　　　　　　
　　中播控股（００４７１）已完成收購「亞洲之星」衛星系統平台　　　　　
　　渣打香港購入Ｔｈｅ　Ｓａｎｄｂｏｘ虛擬地皮　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國交建（０１８００）首季新簽合同額按年升４﹒９％　　　　　　
　　天津銀行（０１５７８）擬發行規模不超過３００億元人民幣金融債券
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　德信服務（０２２１５）違規漏報為第三方貸款５億元人民幣擔保兼質押
　　旭輝控股（００８８４）到期贖回票據涉資７﹒２億元人民幣　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　習近平到中國人民大學考察，促進思政課教育改革創新　
　　上海松江區首次實現社會面清零　　　　　　　　　　　
　　多家券商ＡＰＰ因違規被通報，財通等稱屬非官方版本　
　　菜鳥逾六成在滬站點已恢復送貨　　　　　　　　　　　
　　嚴厲打擊偽造買賣涉疫通行證，上海警方已抓獲３４人　
　　發改委表示積極擴大有效投資，應對國內外環境變化衝擊
　　上海一公寓負責人轉賣雲南捐贈物資，已被警方控制　　
　　疫情來襲，首季上海經濟僅增３﹒１％，不及全國增速　
　　快手原副總裁趙丹陽受賄侵佔７５６萬，一審獲刑七年　
　　人行百億逆回購利率持平，人行降準２５點子今日生效　
　　能源局副局長表示煤電仍長期承擔保障電力安全重要作用
　　公募基金一季報表示下跌影響信心，市場總規模下降　　
　　寧德時代出於「謹慎性原則」推遲發布首季業績　　　　
　　發改委要求風電光伏基地加強管理，防止大面積脫網　　
　　國辦要求進一步釋放消費潛力，金融向實體經濟讓利　　
　　人社部等四部門：選擇部分城市先試行一年個人養老金　
　　習近平致電祝賀馬克龍連任法國總統　　　　　　　　　
　　據報人行召集金融機構與房企開會，討論不良資產處置　
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　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收挫２﹒４％創逾半年低，鴻海稱昆山廠區停運
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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香港民研鍾劍華離港赴英，曾被警方引國安法約談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戴耀廷承認４項選舉舞弊及非法行為罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保就業本周五接受申請為期兩周，首批資助５月初發放　　　　　　　　　　　　　　　　　　
僱主可以四個身份申請保就業計劃，須符合四個條件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陸金所香港推認購綠債優惠，新客戶獲投資現金券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅致光稱盡最大努力於今屆任期完成取消強積金對沖修例　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季存續理財產品收益同比降１﹒８％至２０５８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
畢馬威調查指半數受訪者預期轉工將獲加薪兩成或以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原按揭表示首季轉按按季減７﹒７％，中銀巿佔率第一　　　　　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑周末成交減至１７宗，新盤分薄客源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１６﹒８億元，外資結束連兩日淨流入；滬股通額度全日淨流出３７﹒６２億
元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｅＬａｂ成首間獲發牌推智能理財顧問服務虛擬銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＬＭＥ計劃７月底退出黃金和白銀期貨服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｔａｐ　＆　Ｇｏ受惠消費券總交易金額按年增逾１６倍　　　　　　　　　　　　　　　　　
富邦銀行與香港品質保證局簽署綠色金融策略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記協表示本港新聞自由非常脆弱，仍然需要捍衞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鰂魚涌海裕街臨海地段開始招標，７月７日截標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＭＯＮＡＣＯ　ＭＡＲＩＮＥ周四第二輪銷售１１２伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張智威料認購人數較ｉｂｏｎｄ少，最樂觀每人中十手　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府綠債明起接受認購，銀行券商優惠盡掌握！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星展料綠債超購３至４倍，建議抽五至十手已足夠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國太保首次發表可持續發展報告，彰顯高質量發展決心　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞士百達資產管理：僅３成受訪者聽過或理解ＥＳＧ投資　　　　　　　　　　　　　　　　　
九巴１６部國產單層電動巴士投入服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道與ＣＤＰ簽訂戰略合作協議，提供低碳轉型專業服務　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　俄央行即日起改變外幣兌盧布匯率計算方式　　　　　
　　反俄宣傳片將天皇與希魔同列，烏國向日本認錯兼刪片
　　奧地利外長反對烏克蘭快速加入歐盟　　　　　　　　
　　華府證國務卿及防長訪烏，欲提供遠程炮火　　　　　
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　　　　　　　　　　　《特首選舉》　
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　　李家超本周公布政綱，料增設副司長、推動明日大嶼　
　　傳競選辦副主任莫樹聯、黃元山和黃英豪可能加入政府
　　據報李家超擬同時推動北部都會區及明日大嶼　　　　
　　李家超競選辦：已收７３個機構的青年政策建議書　　
　　李家超落區探訪劏房戶，探討壓縮土地供應及建屋流程
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增４３１宗確診，核酸檢測陽性２４２宗　　　　
　　本港再多１８名患者染疫亡，６人來自院舍　　　　　　
　　外交部表示中國堅定推進Ｏｍｉｃｒｏｎ阻擊戰不會躺平
　　上海明起對全市「三區」內人員進行全員核酸篩查　　　
　　中國海關對南韓、緬甸兩家企業採取緊急預防性措施　　
　　京東七鮮、美團買菜等北京門店備貨量提高２至３倍　　
　　何栢良稱熔斷機制對復常功效不大　　　　　　　　　　
　　內地新增本土及無症狀再破２萬宗，北京疫情防控升級　
　　北京昨增１４例確診，朝陽區本周３次核酸，居民搶購　
　　北京暫停旅行社經營「在京團隊旅遊」業務　　　　　　
　　北京朝陽區劃定臨時管控範圍，居民足不出戶居家辦公　
　　北京現搶買購潮，胡錫進料北京不會重演上海「悲劇」　
　　北京昌平北七家鎮劃分封控區、管控區　　　　　　　　
　　台灣總統辦公室有６宗確診，本土確診昨日突破五千宗　
　　基金公會表示港府應提供通關時間表，倡取消航班熔斷　
　　姚柏良稱調整入境防控措施對旅遊界幫助不大　　　　　
　　山東煙台新冠病例基因首現Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種　　　
　　恒隆捐贈１萬個抗疫愛心包予方艙醫院及有需要人士　　
　　政府提醒處所盡快更新「驗證二維碼掃瞄器」應用程式　
　　梁萬年稱堅持動態清零不動搖，「躺平」將是災難　　　
　　聶德權稱第五波疫情至今，逾七成公務員參與抗疫　　　
　　醫管局表示如有第６波疫情，本港有足夠新冠口服藥供應
　　騰訊北京地區今日起上班採用Ａ╱Ｂ班形式　　　　　　
　　外媒表示中國內地研批准使用復必泰疫苗　　　　　　　
　　聶德權稱２７名政府僱員不符疫苗通行證要求無故缺勤　
　　緬甸疫苗接種紀錄獲港府認可，本周三生效　　　　　　
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