《日出而作》美股反彈高收，科技股領漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３４０４９﹒４６ 升 ２３８﹒０６ ０﹒７０

標普５００ ４２９６﹒１２ 升 ２４﹒３４ ０﹒５７

納斯達克 １３００４﹒８５ 升 １６５﹒５６ １﹒２９

倫敦富時１００ ７３８０﹒５４ 跌 １４１﹒１４ １﹒８８

法蘭克福ＤＡＸ １３９２４﹒１７ 跌 ２１７﹒９２ １﹒５４

巴黎ＣＡＣ ４０ ６４４９﹒３８ 跌 １３２﹒０４ ２﹒０１

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２７﹒６２３０，歐元

兌美元１﹒０７１６



《公司業績》

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中國城市基礎設施（０２３４９）逾８億元售深圳物業料賺６１０萬元

華寶國際（００３３６）深圳上市華寶香精首季純利逾２億人幣跌２１％

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《公司資訊》

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大中華地產（０００２１）建議改名「大中華控股（香港）」

雄岸科技（０１６４７）折讓４％發１億新股，籌１４３８萬元

中華銀科技（００５１５）溢價８２％發２﹒７億新股，籌２７２０萬元

東吳水泥（００６９５）擬投資中國重汽綿專新能源商用車，訂框架

時富金融（００５１０）１３４０萬元購中國移動和東方海外股份

希望教育（０１７６５）擔保附屬公司貸款

力世紀（００８６０）委任Ｐｏｒｔｈ為非執董每月袍金１﹒７５萬歐元

云想（０２１３１）擬增資臥兔網路獲逾５％股權，合作跨境品牌營銷

渣打（０２８８８）倫敦續回購近１６０萬股，總值７９９７萬元

蓮和醫療（００９２８）委陳文喬任獨立非執董，２董事辭任

固生堂（０２２７３）與溫州市中醫院合作成立醫療聯合體

海鑫集團（０１８５０）兩董事辭任，喬秋仙轉任投資總監

時富投資（０１０４９）２５００萬元購中移動和東方海外股份

保利協鑫（０３８００）更改公司網頁，昨起生效

粵豐環保（０１３８１）獲１﹒５億元定期貸款，為期１８個月

郵儲銀行（０１６５８）董事長張金良辭任，行長劉建軍代行職務

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《國企紅籌》

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大悅城地產（００２０７）１５﹒６億人幣購杭州住宅地皮

招商局中國基金（００１３３）執董謝如傑調任非執董，因工作安排

國銀租賃（０１６０６）訂８億人幣融資租賃，利息１﹒５億人幣

北京能源國際（００６８６）首季發電量升６８％

中國能源建設（０３９９６）首季新簽合同升０﹒０８％

深控（００６０４）首季銷售額１３億人幣，下降６７％

中國建材（０３３２３）附屬天山水泥首季純利跌２３％

藥明康德（０２３５９）首季純利１６億人幣，升１０％

中興通訊（００７６３）首季純利２２億人幣，同比增２％

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《神州民企》

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德信中國（０２０１９）１﹒９億美元悉數贖回到期票據

飛揚國際（０１９０１）數字文創藏品平台內地上線

易居企業（０２０４８）獲未償還本金逾７５％票據持有人支持重組

世紀陽光（００５０９）清盤呈請延至不早於今年１０月２５日

大山教育（０９９８６）兩名董事辭任，昨起生效

中國天化工（００３６２）更改公司網站，昨起生效

山水水泥（００６９１）首季虧損擴至３﹒６億人幣

永達汽車（０３６６９）首季純利４﹒６億人幣，跌１３％

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《中國要聞》

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內地防電子煙產能過剩，電子煙企申ＩＰＯ前須經審查

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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美匯升至逾兩年高，人行下調外匯儲準率１個百分點

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《新冠肺炎》

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上海昨新增本土新冠病例回落至１﹒７萬例，增５２死

內蒙包頭市下「靜止令」，河北保定市主城區３天封控

北京增３２例確診，三輪核酸檢測擴至東城等１１區

孫春蘭指出上海疫情向好基礎不牢固，守牢清零攻堅陣地

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《綠色債券》

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雙線出擊，抽綠債

兼購ＥＳＧ債券基

金

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《華爾街內望》

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馬斯克與推特達收

購協議，道指Ｖ形

反彈２３８點

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《虛幣世界》

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科技股造好美股反

彈，加密貨幣一同

上揚

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