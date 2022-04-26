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即市新聞

26/04/2022 07:46

《日出而作》美股反彈高收，科技股領漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３４０４９﹒４６　升　２３８﹒０６　０﹒７０
　　標普５００　　　　　４２９６﹒１２　升　　２４﹒３４　０﹒５７
　　納斯達克　　　　　１３００４﹒８５　升　１６５﹒５６　１﹒２９
　　倫敦富時１００　　　７３８０﹒５４　跌　１４１﹒１４　１﹒８８
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３９２４﹒１７　跌　２１７﹒９２　１﹒５４
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６４４９﹒３８　跌　１３２﹒０４　２﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２７﹒６２３０，歐元
兌美元１﹒０７１６
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國城市基礎設施（０２３４９）逾８億元售深圳物業料賺６１０萬元　
　　華寶國際（００３３６）深圳上市華寶香精首季純利逾２億人幣跌２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大中華地產（０００２１）建議改名「大中華控股（香港）」　　　　　
　　雄岸科技（０１６４７）折讓４％發１億新股，籌１４３８萬元　　　　
　　中華銀科技（００５１５）溢價８２％發２﹒７億新股，籌２７２０萬元
　　東吳水泥（００６９５）擬投資中國重汽綿專新能源商用車，訂框架　　
　　時富金融（００５１０）１３４０萬元購中國移動和東方海外股份　　　
　　希望教育（０１７６５）擔保附屬公司貸款　　　　　　　　　　　　　
　　力世紀（００８６０）委任Ｐｏｒｔｈ為非執董每月袍金１﹒７５萬歐元
　　云想（０２１３１）擬增資臥兔網路獲逾５％股權，合作跨境品牌營銷　
　　渣打（０２８８８）倫敦續回購近１６０萬股，總值７９９７萬元　　　
　　蓮和醫療（００９２８）委陳文喬任獨立非執董，２董事辭任　　　　　
　　固生堂（０２２７３）與溫州市中醫院合作成立醫療聯合體　　　　　　
　　海鑫集團（０１８５０）兩董事辭任，喬秋仙轉任投資總監　　　　　　
　　時富投資（０１０４９）２５００萬元購中移動和東方海外股份　　　　
　　保利協鑫（０３８００）更改公司網頁，昨起生效　　　　　　　　　　
　　粵豐環保（０１３８１）獲１﹒５億元定期貸款，為期１８個月　　　　
　　郵儲銀行（０１６５８）董事長張金良辭任，行長劉建軍代行職務　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　大悅城地產（００２０７）１５﹒６億人幣購杭州住宅地皮　　　　
　　招商局中國基金（００１３３）執董謝如傑調任非執董，因工作安排
　　國銀租賃（０１６０６）訂８億人幣融資租賃，利息１﹒５億人幣　
　　北京能源國際（００６８６）首季發電量升６８％　　　　　　　　
　　中國能源建設（０３９９６）首季新簽合同升０﹒０８％　　　　　
　　深控（００６０４）首季銷售額１３億人幣，下降６７％　　　　　
　　中國建材（０３３２３）附屬天山水泥首季純利跌２３％　　　　　
　　藥明康德（０２３５９）首季純利１６億人幣，升１０％　　　　　
　　中興通訊（００７６３）首季純利２２億人幣，同比增２％　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　德信中國（０２０１９）１﹒９億美元悉數贖回到期票據　　　　　
　　飛揚國際（０１９０１）數字文創藏品平台內地上線　　　　　　　
　　易居企業（０２０４８）獲未償還本金逾７５％票據持有人支持重組
　　世紀陽光（００５０９）清盤呈請延至不早於今年１０月２５日　　
　　大山教育（０９９８６）兩名董事辭任，昨起生效　　　　　　　　
　　中國天化工（００３６２）更改公司網站，昨起生效　　　　　　　
　　山水水泥（００６９１）首季虧損擴至３﹒６億人幣　　　　　　　
　　永達汽車（０３６６９）首季純利４﹒６億人幣，跌１３％　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　內地防電子煙產能過剩，電子煙企申ＩＰＯ前須經審查
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美匯升至逾兩年高，人行下調外匯儲準率１個百分點
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨新增本土新冠病例回落至１﹒７萬例，增５２死　
　　內蒙包頭市下「靜止令」，河北保定市主城區３天封控　
　　北京增３２例確診，三輪核酸檢測擴至東城等１１區　　
　　孫春蘭指出上海疫情向好基礎不牢固，守牢清零攻堅陣地
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　　　　　　　　　　　　　　《綠色債券》　
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　　雙線出擊，抽綠債
　　兼購ＥＳＧ債券基
　　金　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《華爾街內望》　
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　　馬斯克與推特達收
　　購協議，道指Ｖ形
　　反彈２３８點　　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　科技股造好美股反
　　彈，加密貨幣一同
　　上揚　　　　　　
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